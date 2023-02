Das ukrainische Regime bereitet nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums eine Provokation in einer der strahlungsgefährdeten Anlagen vor.



Nach Angaben des Ministeriums wollen die ukrainischen Behörden am Vorabend der 11. Sondersitzung der UN-Generalversammlung angeblich eine lokale Kontamination inszenieren.



Im Verteidigungsministerium wurde diesbezüglich erläutert: „Ziel der Provokation ist es, die Streitkräfte der Russischen Föderation zu beschuldigen, angeblich wahllose Angriffe auf strahlengefährdete Einrichtungen in der Ukraine durchzuführen, die zum Austritt radioaktiver Stoffe und zur Verseuchung des Geländes führen.“



Um diese Pläne umzusetzen, sollen mehrere Container mit radioaktiven Substanzen aus einem europäischen Land in die Ukraine gebracht worden sein. Sie sollen dazu verwendet werden, ein Gebiet in der Nähe einer der von Kiew kontrollierten strahlengefährdeten Anlagen lokal zu kontaminieren.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related