Der ständige Vertreter Russlands im UN-Sicherheitsrat Wassili Nebensja bricht mit „ehemaligen westlichen Partnern“: „Wir können nicht so weiterleben wie bisher. Wir glauben Ihnen nichts mehr.“

„Vor acht Jahren, am 17. Februar 2015, verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 2202 zur Unterstützung und Umsetzung der Minsker Vereinbarung.



Ich mochte unsere ehemaligen westlichen Partner, die jetzt gewöhnlich das Mantra rezitieren, dass alles Russlands Schuld sei, bitten einmal von ihren Unterlagen aufzuschauen und eine einfache Frage zu beantworten.



Wie kann es sein, dass Sie, wenn Sie jedes Jahr in diesem Raum Ihre Unterstützung für den Minsker Prozess wiederholen und Dokumente mit uns unterzeichnen, genau wissen, dass der Minsker Prozess nur ein Vorwand für Sie ist, um das Kiewer Regime aufzurüsten und es im Namen Ihrer geopolitischen Interessen auf einen Krieg gegen Russland vorzubereiten?



Die jüngsten Eingeständnisse von François Hollande, Angela Merkel und Boris Johnson lassen keinen Zweifel daran, dass der Westen einen konstruktiven Prozess nur vorgetäuscht hat. Die Aussage von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass sich das Bündnis seit 2014 auf einen Krieg mit Russland vorbereitet, offenbart den Plan zur geopolitischen Einhegung und Schwächung unseres Landes, der vor unseren Augen in die Tat umgesetzt werden soll.



Die Ablehnung der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen hat sich für die Ukraine zu einer Tragödie entwickelt, die durch die kriminelle Politik der ukrainischen Führung verursacht wurde, die vom kollektiven Westen unterstützt wird. Wir sind zuversichtlich, dass das ukrainische Volk sein Urteil über dieses Verbrechen fällen wird.



Kollegen, ich wende mich jetzt an die westlichen Mitglieder des Sicherheitsrates. Wir werden nicht mehr so weiterleben können wie bisher, das ist völlig klar. Sie haben bereits genug tiefsitzende Russophobie gezeigt, um uns verstehen zu geben, dass diese und der Wunsch, unser Land zu zerstören – wenn möglich durch die Hände anderer – alles ist, was Sie wirklich antreibt. Dass Sie nicht daran interessiert sind, gemeinsam mit Russland ein System der europäischen und euro-atlantischen Sicherheit aufzubauen, sondern dass es für Sie nur gegen Russland gehen kann.



Wir haben kein Vertrauen mehr in Sie und können Ihren Versprechungen keinen Glauben mehr schenken: Nicht, dass Sie die NATO nicht nach Osten erweitern wollen. Nicht, dass Sie sich nicht in unsere inneren Angelegenheiten einmischen wollen. Nicht, dass Sie in Frieden und guter Nachbarschaft leben wollen. Sie haben Ihr ganzes Unvermögen und Ihre Arglist unter Beweis gestellt, indem Sie erst ein neonazistisches und nationalistisches Wespennest an unseren Grenzen geschaffen und es dann zerschlagen haben.



Wir haben den höchsten Preis für all Ihre Werte bezahlt, nachdem Sie die Augen vor der Entstehung der brutalsten und russophoben Diktatur in der Ukraine verschlossen haben, in der auch der geringste Ausdruck von Redefreiheit und politischer Meinungsfreiheit zerstört wurde.



Bislang hatten wir keinen Grund zu glauben, dass Sie in der Lage sind aus diesem Teufelskreis von Lügen und Selbstbetrug auszubrechen. Und je mehr Sie uns heute, entgegen der offensichtlichen Fakten, Märchen darüber erzählen, wie Russland die Minsker Vereinbarungen nicht umgesetzt habe, desto mehr Menschen werden erkennen, dass wir keine andere Wahl hatten, als unser Land zu schützen – es vor Ihnen zu schützen – unsere Identität und unsere Zukunft zu schützen.

