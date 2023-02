Bundesverteidigungsminister Pistorius: „Weil weder Diplomatie noch harte Wirtschaftssanktionen die Richtung von Putin verändert haben, ist unsere Demonstration der Stärke die richtige Antwort.“

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij zugesagt, dass Deutschland der Ukraine so lange helfen werde, wie es nötig sei. Pistorius unterstrich, die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen.

Pistorius behauptete zudem: „Bekäme Putin seinen Willen, wäre das nur der Anfang.“ Der Politiker fügte hinzu: „Weil weder Diplomatie noch harte Wirtschaftssanktionen die Richtung von Putin verändert haben, ist unsere Demonstration der Stärke die richtige Antwort.“

