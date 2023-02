25.2.23 19.00 Uhr: Veranstaltung mit Rolf Becker. Blockade Leningrads 1941-44. Prosa, Gedichte und Filme aus der Zeit der Belagerung

Mit freundlicher Unterstützung der jungen Welt laden unter anderen 1918unvollendet.de, der Appell für den Frieden, die VVN-VdA (ehem. Westberlin) und die Berliner friko ein;

Samstag, den 25. Februar 2023, 19:00 Uhr

Refugio, Lenaustr. 3 – 4, 12047 Berlin

Mehr Infos zur Veranstaltung

Dies ist die 2. Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Es geht darum, den Frieden zu gewinnen, nicht den Krieg“. Die 1. Veranstaltung war im Januar mit dem ehemaligen stellv. Generalsekretär der UNO Michael von der Schulenburg. Diese Veranstaltung wird durchgeführt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related