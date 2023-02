Die Verwicklung der NATO-Länder in den Konflikt in der Ukraine ist auf dem Höhepunkt. Dies erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa am Freitag bei einer Pressekonferenz. Sie sagte:

„Die NATO-Länder versuchen unschuldig schauend zu beweisen, dass sie keine Partei des Konflikts sind.“

„Die Beteiligung ist maximal, sie führten seit vielen Jahren provokative Aktivitäten durch. Heute leiten sie das Kiewer Regime direkt.“

„Es ist offensichtlich, dass großes westliches Kapital hinter dem Aufpumpen der ukrainischen Streitkräfte und der Bildung von Kampfverbänden steht.“

