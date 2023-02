Münchner Sicherheitsforum beginnt. Aber es darf keine Bühne für Friedenssaboteure sein. (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202302/1285685.shtml

Die Münchner Sicherheitskonferenz 2023 (MSC) begann am Freitag in Deutschland, wobei der Russland-Ukraine-Konflikt ganz oben auf der Tagesordnung stand. Da der erste Jahrestag des Ausbruchs des militärischen Konflikts näher rückt, hoffen Europa und die Welt auf eine bessere Lösung, um den Konflikt zu beenden oder zumindest zu mildern, der zu Opfern, Spaltung und Rezession geführt hat.



Der chinesische Top-Diplomat Wang Yi soll an der 59. MSC teilnehmen, die von Freitag bis Sonntag stattfand, und wird voraussichtlich eine Rede auf der China-Sitzung halten, um Chinas anhaltendes Engagement für eine friedliche Entwicklung deutlich zu machen und seine Vision von Sicherheit zu vermitteln.

Wang Yi, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), ist der ranghöchste chinesische Beamte, der Europa seit dem 20 Nationalen Kongress besucht. Er ist auch der erste hochrangige chinesische Beamte, der seit drei Jahren, seit Beginn der COVID-19-Pandemie an der MSC teilnimmt, was Beobachtern zufolge die große Bedeutung zeigt, die China der Konferenz beimisst.

Die MSC bringt etwa 40 Staats- und Regierungschefs sowie Hunderte von Politikern und Sicherheitsexperten aus etwa 100 Ländern zusammen. Laut Medienberichten haben die Organisatoren den Iran und Russland nicht eingeladen.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris und Außenminister Antony Blinken sollen ebenfalls an der dreitägigen Konferenz teilnehmen, wobei ein mögliches Treffen zwischen letzterer und Wang Yi inmitten eines anhaltenden Streits über den „Ballonvorfall“ stattfinden wird.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird ebenfalls an der MSC teilnehmen und voraussichtlich an bilateralen Engagements teilnehmen.

Analysten sagten, obwohl Europa das größte Opfer des Russland-Ukraine-Konflikts sei, seien sie angesichts der dominierenden Rolle der USA in den transatlantischen Beziehungen nicht optimistisch, dass die MSC eine konstruktive Lösung herbeiführen könnte. China hingegen hat stets an seiner Rolle als Förderer von Friedensgesprächen festgehalten und wird die multilaterale Bühne nutzen, um sein Sicherheitskonzept zu erläutern und Missverständnisse auszuräumen.

Die Teilnahme von Wang Yi könnte Europa auch dabei helfen, Chinas Position zu globaler Sicherheit, militärischer Entwicklung und der Ukraine-Krise besser zu verstehen und mehr gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, um Chinas Sicherheitsvorschläge besser umzusetzen, sagten sie.

Unaussprechliche Unbeholfenheit

Bei der Eröffnungszeremonie am Freitag drückten Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron beide ihre „nachhaltige Unterstützung“ für die Ukraine aus, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Waffenlieferungen gefordert hatte. Analysten waren jedoch der Ansicht, dass die durch den militärischen Konflikt verursachte Verschlechterung der Situation Europa ein Gefühl der Dringlichkeit gegeben hat, die Krise zu lösen, da Macron auch ansprach, dass es absolut notwendig sei, bereits mit der Vorbereitung der Friedensbedingungen für die Ukraine zu beginnen.

In Bezug auf den Russland-Ukraine-Konflikt, dem Schwerpunkt der MSC, sagte Wang Yi bei seinem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch, dass China eine objektive und unparteiische Haltung eingenommen habe und sich stets für die Förderung von Friedensgesprächen einsetze.

China sei bereit, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den Weg zu einer politischen Lösung zu fördern und frühzeitig einen Waffenstillstand zu erreichen, sagte Wang Yi.

Cui Hongjian, Direktor der Abteilung für Europäische Studien am China Institute of International Studies, sagte am Freitag gegenüber der Global Times, China sei der Ansicht, dass Konflikte nicht grundlegend mit militärischen Mitteln gelöst werden könnten und ein Waffenstillstand notwendig sei.

Russland und die Ukraine sollten einen direkten Dialog und eine Kommunikation ohne Einmischung von außen führen. Darüber hinaus müssten angesichts der komplexen Ursachen der Ukraine-Krise auch Gespräche zwischen Russland und den USA sowie zwischen Russland und der Nato geführt werden, sagte Cui.

„Nur den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu lösen, ist keine grundsätzliche Lösung … Selbst wenn es beiden Seiten gelingt, einen Waffenstillstand zu erreichen, könnten die Spannungen in Zukunft wieder aufflammen“, sagte Cui und erwähnte als Beispiel die Minsker Vereinbarungen von 2014.

Nach dem Ausbruch des Militärkonflikts zwischen Russland und der Ukraine folgte Europa den USA bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland und musste Streiks, Proteste sowie Abflüsse von Industrie und Kapital hinnehmen. Die sich verschlechternde Situation hat Europa ein Gefühl der Dringlichkeit bei der Lösung der Krise vermittelt, aber vorerst sagen Experten, dass es für Europa schwierig sein wird, einen einheitlichen Plan vorzulegen.

Li Haidong, Professor am Institut für Internationale Beziehungen der China Foreign Affairs University, sagte der Global Times am Freitag, dass Europas Wohlstand auf Frieden basiere, Europa aber unter einer „unaussprechlichen Unbeholfenheit“ bei der Lösung der Krise leide.

Europa, das größte Opfer des Ukraine-Russland-Konflikts, sei zunehmend enttäuscht darüber, dass die USA es zum eigenen Vorteil Washingtons in den Konfliktzustand gezogen hätten, aber sie könnten ihre Opposition nicht offen zum Ausdruck bringen, sagte Li: „Wie kann man verhindern, dass Europa als Geisel genommen wird durch die USA ist eigentlich die eigentliche Herausforderung für die europäische Sicherheit.“

Angesichts der zunehmend komplizierten internationalen Situation sagte Macron am Mittwoch zu Wang Yi, dass Frankreich und China zusammenarbeiten sollten, um Stabilität und Gleichgewicht zu wahren, den Multilateralismus aufrechtzuerhalten, Blockkonfrontationen entgegenzuwirken und zu verhindern, dass die Welt auseinanderbricht.

„Europas Sinn für strategische Autonomie ist im Zusammenhang mit den Schäden, die durch den Russland-Ukraine-Konflikt verursacht wurden, allmählich wieder erwacht“, sagte Li, „Europa ist nicht ohne Politiker, die gerne eine multipolarere Welt sehen würden. Eine Blaupause ist tatsächlich eine, die die meisten Länder gerne sehen würden, also ist ein Dialog zwischen China und Europa erforderlich.“

Ein Europa, das sich damit zufrieden gibt, an den USA festzuhalten, kann keine eigene unabhängige Stimme haben. Europas Versuch, seine strategische Autonomie zu demonstrieren, sei ein wichtiger Faktor, um die Welt dazu zu bewegen, sich mit ihm zu beschäftigen, bemerkte Li.

Transatlantischer Saboteur

Mit Fokus auf die transatlantische Partnerschaft wurde der MSC 1963 während des Kalten Krieges als Einheitsfront gegen die Sowjetunion gegründet. Nach dem Kalten Krieg erweiterte sie ihren Wirkungsbereich, indem sie ehemalige Feinde einlud und Agenden über den militärischen Bereich hinaus diskutierte.

Die Financial Times sagte jedoch, dass die „MSC zu ihren Wurzeln zurückkehrt“, und betonte, dass die Mehrheit der Teilnehmer aus dem Westen komme und die größte US-Kongressdelegation in der Geschichte der MSC präsent sei. Einige befürchten, dass es zu einem „Echoraum“ der USA und ihrer Verbündeten wird.

Der Ehrgeiz der USA, Europa zu dominieren, ist stark, da sie nicht bereit sind, in europäischen Sicherheitsfragen Kompromisse einzugehen, was bedeutet, dass es für die MSC schwierig sein wird, ein ideales Ergebnis zu erzielen, nämlich eine konstruktive Lösung des Russland-Ukraine-Konflikts und eine rationale Sicht auf die aktuelle internationale Sicherheitslage, sagte Li.

„Washington will Kiew benutzen, um Moskau zu besiegen. Aber eine Atommacht zu besiegen, setzt die Welt einem enormen Risiko aus. Die USA lassen sich auf Abenteurer ein, aber Europa wird den Preis zahlen“, bemerkte er.

Während die Aussichten für die MSC aufgrund ihres transatlantischen Saboteure düster seien, wären sie ohne Gespräche noch katastrophaler … Deshalb seien China und andere friedliebende Länder bereit, sich an den Bemühungen um eine konstruktive Lösung der Krise zu beteiligen, fügte Li hinzu.

Die MSC biete den Ländern eine Bühne, um über Themen zu kommunizieren und bis zu einem gewissen Grad einen Konsens zu erzielen, fügte Li hinzu.

Gleichzeitig schließen Analysten nicht aus, dass die USA China und Russland aneinander binden und während der Konferenz die Ukraine-Krise mit der Situation jenseits der Taiwanstraße verknüpfen und Druck auf China ausüben werden.

Die MSC sei tatsächlich eine Gelegenheit für China, die US-Erzählungen zu widerlegen und zu korrigieren, sagte Cui Hongjian.

China und Russland haben unterschiedliche diplomatische Kulturen und politische Prinzipien, wenn es darum geht, Veränderungen in der internationalen Landschaft und regionale Hotspot-Probleme zu betrachten und damit umzugehen. Darüber hinaus ist die Taiwan-Frage Chinas innere Angelegenheit, die Chinas Souveränität und territoriale Integrität betrifft. Sie sei ihrer Natur nach völlig anders als die Ukraine-Krise und könne nicht verglichen werden, sagte Cui.

Chinas Teilnahme an der MSC werde Europa helfen, über die Komplexität der Geopolitik nachzudenken, anstatt Länder einfach in Schwarz und Weiß sowie Freunde und Feinde zu unterteilen, sagte Cui.

