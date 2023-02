Der ukrainische Präsident Zelensky hat per Dekret vom 14. Februar der 10. ukrainischen Gebirgsjägerdivision den Ehrennamen „Edelweiß“ verliehen. Bekannt u.a. auch als eine berüchtigte Anti-Partisaneneinheit der SS

Quelle:

Über die Verleihung des Ehrennamens an die 10. separate Gebirgsjägerbrigade der Landstreitkräfte der Ukraine

In Anbetracht der vorbildlichen Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben beim Schutz der territorialen Integrität und Unabhängigkeit der Ukraine durch die Angehörigen der 10. separaten Gebirgsjägerbrigade der Landstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine erlasse ich hiermit

Der 10. selbständigen Gebirgsjägerbrigade der Streitkräfte der Ukraine wird der Ehrenname „Edelweiß“ verliehen und sie wird im Folgenden als 10. selbständige Gebirgsjägerbrigade „Edelweiß“ der Streitkräfte der Ukraine bezeichnet. Dieser Erlass tritt mit dem Tag seiner Veröffentlichung in Kraft.

Präsident der Ukraine

Wolodymyr Selenskyj

Februar 2023

Ein historischer Hinweis:



Denselben Namen trug u.a. eine berüchtigte Anti-Partisaneneinheit der SS, die im 2. Weltkrieg v.a. in der Slowakei, aber auch in der Sowjetunion und der heutigen Ukraine („Karpaten-Abteilung“) operierte. Sie beging mehrere Massaker an Zivilisten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Abwehrgruppe_218

(NB: Erstaunlicherweise hat die deutsche Wikipedia keinen Eintrag zu dieser Gruppe. Oder wurde er vielleicht am 14. Februar vorauseilend gelöscht…? Erwähnt wird sie aber z.B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%BD_Gr%C3%BA%C5%88 )



Ein weiterer regionaler und inhaltlicher Bezug ergibt sich über die „Operation Edelweiß“, den Versuch der Eroberung des Kaukasus und der Ölfelder von Baku durch die Wehrmacht im Jahr 1942.

https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen_Edelwei%C3%9F_(Kaukasus)



Des weiteren gab es ein Luftkampfgeschwader der deutschen Wehrmacht mit diesem Namen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kampfgeschwader_51

