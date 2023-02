https://www.globaltimes.cn/page/202302/1285555.shtml

Wang Yi, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh und Direktor des Büros der Zentralkommission für auswärtige Angelegenheiten, wird vom 14. bis 22. Februar Frankreich, Italien, Ungarn und Russland besuchen. Er wird auch an der 59. Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen und eine Rede auf der China-Session halten. Während seiner Reise wird Wang Treffen mit hochrangigen Politikern mehrerer Länder abhalten. Er ist der ranghöchste chinesische Beamte, der seit dem 20. Nationalkongress der KPCh Europa besucht hat. Die Außenwelt und die internationale Öffentlichkeit verfolgen diese Reise mit großer Aufmerksamkeit.

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) konzentriert sich auf Europa und thematisiert die regionale Sicherheit. Traditionell steht die transatlantische Partnerschaft im Mittelpunkt der Agenda der MSC, die oft als wichtige Plattform zur Demonstration westlicher Solidarität angesehen wird, daher wird sie auch als „transatlantisches Familientreffen“ bezeichnet. Eine Besonderheit der diesjährigen MSC ist, dass sie kurz vor dem ersten Jahrestag des Ausbruchs des Russland-Ukraine-Konflikts stattfindet. Als die MSC letztes Jahr zu Ende ging, hatte es an der ukrainisch-russischen Grenze keine Schüsse gegeben, und die meisten Europäer glaubten nicht, dass militärische Konflikte nach Europa zurückkehren würden. Für sie hat sich die Welt im vergangenen Jahr stark verändert.

Um nicht zu einem Forum für den internen Austausch zwischen Europa und den USA zu werden, hat die MSC in diesem Jahr mehr Delegationen aus Schwellenländern zur Teilnahme an der Konferenz eingeladen. Der Bericht vor dem Treffen enthüllte, dass MSC darauf abzielt, „zur friedlichen Lösung von Konflikten beizutragen“. Dies sollte die eigentliche Denkweise der Organisatoren sein. Gleichzeitig vermittelte es auch die Hoffnung, eher eine Gelegenheit für einen Dialog zwischen China und den USA als für eine Konfrontation zu sein. Es sollte gesagt werden, dass dies mit der konsequenten Position Chinas übereinstimmt. China nimmt an der MSC mit dem guten Willen des Friedens und der aufrichtigen Zusammenarbeit teil, was die Mission und Aufgeschlossenheit widerspiegelt, die vom Verantwortungsbewusstsein eines großen Landes angetrieben werden.

Führungskräfte aus mehr als 40 Ländern und mehr als 90 Ministerialbeamte werden dieses Jahr an der MSC teilnehmen. Die internationalen Mainstream-Medien stellten bereits früh ihre Kameras auf und warten auf sie. Sie achten besonders auf zwei Dinge: Erstens, welche Ansichten wird die chinesische Delegation zu wichtigen Sicherheitsfragen von allgemeinem internationalem Interesse äußern. Zweitens, mit welchen Ländern wird die chinesische Seite interagieren und werden sie sich mit Delegierten der USA treffen? In gewisser Weise ist die Erwartung eines Treffens zwischen chinesischen und US-Delegierten in München auch eine Projektion der europäischen Unsicherheit über die Sicherheitslage in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen, und dahinter steht die Erwartung, dass sich die Beziehungen zwischen China und den USA stabilisieren werden.

Die Frage ist, werden die USA so handeln, wie Europa es will? Als langjähriger Spoiler von MSC zeigen die USA zunehmend die Tendenz, den Gastgeber zu überfordern. Die Außenwelt hat mitbekommen, dass die USA und die NATO die MSC zu einem selbstredenden, sich selbst erfüllenden internen Treffen der westlichen Welt machen wollen. Im Gegensatz zu ideologischer Predigt und hegemonialer Einschüchterung gegenüber nicht-westlichen Ländern hat Europa seine eigenen Ansichten und Positionen zu MSC sowie zur internationalen Sicherheitslage und zum Governance-System.

Nach den bisherigen Erfahrungen zu urteilen, fanden die Äußerungen der chinesischen Delegierten zu Chinas Position zu wichtigen internationalen Themen auf der MSC breites Gehör und stießen oft auf viel Verständnis und Unterstützung. Der starke Rückgang der Sicherheitslage in Europa im vergangenen Jahr hat den großen Wert der von China vorgeschlagenen Globalen Sicherheitsinitiative weiter unter Beweis gestellt. Das Beharren auf einem gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheitskonzept ist eine grundlegende Lösung zur Lösung des Sicherheitsdilemmas in Europa. Sie glaubt, dass die Europäer dies sehen können, solange sie nicht voreingenommen sind. Es ist denkbar, dass vor diesem besonderen Hintergrund Chinas Stimme auf der diesjährigen MSC mehr Aufmerksamkeit erhält. Eine solche direkte Kommunikation und ein solcher Austausch werden dazu beitragen, das Vertrauen zu stärken und Bedenken zwischen China und dem Westen zu zerstreuen.

Der Russland-Ukraine-Konflikt dauert seit einem Jahr, und um ehrlich zu sein, sind alle Parteien erschöpft, da die Europäer sich nach Frieden sehnen. Während die USA weiterhin die Flammen anheizen, hat China immer das Banner der Friedensförderung und der Erleichterung von Gesprächen hochgehalten. China und Europa teilen diesbezüglich gemeinsame Interessen und eine gemeinsame Sprache. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Drucks der USA auf Europa erwartet die chinesische Delegation nicht unbedingt nur Blumen und rote Teppiche, wofür wir ein klares Verständnis haben. Aber China entsandte immer noch hochrangige Diplomaten, um Europa zu besuchen und an der Konferenz teilzunehmen, was ausreicht, um unseren strategischen Mut und unsere strategische Beständigkeit sowie die Entschlossenheit zu zeigen, die Zusammenarbeit durch Gespräche voranzutreiben. Egal wie die USA Zwietracht säen, China und Europa haben eine breite Interessenkonvergenz.

Wenn Europa die MSC wirklich zu einer Veranstaltung machen will, die Frieden fördert und Konflikte löst, dann müssen sie den Stimmen der chinesischen Delegation wirklich Aufmerksamkeit schenken und den Dialog mit der chinesischen Seite pragmatisch führen. China und Europa teilen viele ähnliche Ansichten zur internationalen Ordnung, und es gibt keinen grundlegenden Interessenkonflikt. Die Stärkung der chinesisch-europäischen Beziehungen zu maximaler dauerhafter Stärke, um externen Einmischungen zu widerstehen, ist sowohl für die chinesisch-europäischen Beziehungen als auch für die ganze Welt von besonderer Bedeutung.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related