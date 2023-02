Sevim Dagdelen (DIE LINKE): Internationale Untersuchungskommission zu den Terroranschlägen auf Nord Stream

Die Bundesregierung muss mit Nachdruck die Aufklärung der Terroranschläge auf Nord Stream verfolgen, habe ich im Bundestag gefordert. Die Ampel darf keine falsche Rücksicht darauf nehmen, dass die jüngsten Enthüllungen des US-Reporters Seymour Hersh auf eine Verantwortung der USA und Norwegens für diesen Angriff auf unser Land hinweisen. Und wenn Scholz, Baerbock und Habeck Kraft und Wille fehlen, sollten sie sich wenigstens nicht gegen die Etablierung einer internationalen Untersuchungskommission stellen, am besten unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen.

ZUM VIDEO HIER:

https://www.youtube.com/watch?v=uZNQ_5UGxFk





