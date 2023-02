Israelische Hacker destabilisieren die Demokratie und stören weltweit Wahlen – Untersuchung unter der Leitung von Haaretz, TheMarker und Radio France

Während die israelische Demokratie ihrer bisher größten Bedrohung gegenübersteht, deckt eine Untersuchung unter der Leitung von Haaretz, TheMarker und Radio France geheime Angriffe auf, die demokratische Prozesse auf der ganzen Welt stören.

Eigentümer dieser internationalen Chaosmaschine sind die israelischen Brüder Tal und Zohar Hanan, die im Zuge der Ermittlungen aufgedeckt wurden, und die in der israelischen Pendlerstadt Modi’in leben und arbeiten.

Möchten Sie eine demokratische Wahl durchführen? Einen politischen oder geschäftlichen Rivalen beschmutzen? Kryptowährungen aufblähen? Diese Firma bietet einen One-Stop-Shop für Hacking zum Mieten, digitale Spionage, Medien- und Wahlmanipulationstools und eine Fabrik für gefälschte Facebook-Konten.

Es sind die „israelischen Hacker“ von Cambridge Analytica. Sie rühmen sich, sich in 33 Wahlen weltweit eingemischt zu haben, von Kalifornien bis Kenia.

Ohne Moral, Skrupel und Grenzen steht ihr Werkzeugkasten jedem zur Verfügung, der bereit ist, dafür zu zahlen – auch wenn dies zu einer unmittelbaren Lebensgefahr oder der Destabilisierung von Demokratien führt. Der Firmenchef nennt es „elektronische Kriegsführung“.

Neun Monate lang untersuchten Dutzende Journalisten in Israel, den USA, Frankreich, Kenia, Indonesien, Deutschland, Tansania und Spanien die Behauptungen von „Team Jorge“, wie sich das Unternehmen nennt.

