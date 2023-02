Für Frieden und Diplomatie – Rede Alexander Tuschinski in Bonn am 11. Februar 2023

Hier einmal ein Redebeitrag eines guten Freundes. Alexander ist ein Stammgast bei mir im Anti-War Cafe.

Zum Thema Impfungen teile ich nicht immer unbedingt alle Standpunkte von Alexander, aber in vielem stimmen wir auch überein.

Wir sind beide sogenannte Impfskeptiker, insbesonders was den Impfstoff von Biontech angeht.



Das wird in Deutschland angeprangert. Dabei ist es eigentlich inzwischen nachgewiesen, dass genau dieser Impfstoff quasi konkurrenzlos zu extrem hohen Preise eingekauft wurde und zudem allzu schnell auf den Markt geworfen wurde.



Und ein großes Problem scheint mir die fehlende „Aspiration“ zu sein. Diese Methode wurde nämlich frühzeitig von der Weltgesundheitsbehörde (WHO) nicht mehr empfohlen und erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder eingeführt.



Was ist diese „Aspiration“? Dabei wird nach Einstechen der Kanüle (ca. 2 cm tief) aspiriert, d.h. mit der Injektionsspritze kurz angesaugt. Sollte dabei Blut in die Spritze gelangen, ist diese zu verwerfen und eine neue Spritze für die Impfung zu verwenden. Ansonsten ist die Dispersion bzw. Suspension gleichmäßig und vollständig zu injizieren. Nach Entleerung der Spritze wird diese samt Kanüle vorschriftsmäßig entsorgt

Dies gehört traditionell zur Standartausbildung von Impfschwestern oder Krankenpflegern. In Kuba wir das Verfahren immer praktiziert. Der Politik von Massenimpfungen folgend, wurde die „Aspiration“ in Deutschland bis zum Frühjahr 2022 ausgesetzt.



Tatsächlich soll es bei bis zu 10% der Bevölkerung geschehen, dass kleinere Blutgefässe im Oberarm getroffen werden. Dies soll dann Medienberichten zufolge den Effekt haben, dass insbesonere mRNA-basierte Impfstoffe, wie auch der von Biontech, direkt zum Herz gelangen und dort zu Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen führt. Besonders junge durchtrainierte Menschen soll sogar plötzlich sterben können. Zumindest ist das mein Informationsstand.



Die STIKO empfiehlt seit dem Februar 2022 wieder eine Aspiration bei COVID-19-Impfung als Vorsichtsmaßnahme.

Hintergrund Empfehlung ist, dass es im Tiermodell nach direkter intravenöser Injektion eines mRNA-Impfstoffs zum Auftreten von Perimyokarditis (klinisch und histopathologisch) gekommen sei. Die Aspiration sei damit sinnvoll..

Bereits Mitte 2021 war bekannt geworden, dass Wissenschaftler in Israel einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Covid-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer und Fällen von Herzmuskelentzündung gefunden haben. Bei 16- bis 19-jährigen Männern sei sie häufiger beobachtet worden als in anderen Altersgruppen.

Die ersten Fälle wurden im Frühjahr 2021 aus Israel gemeldet, später gab es auch Untersuchungen in den USA, die einen Zusammenhang herstellten zwischen einer Corona-Impfung und Myokarditis oder Perikarditis.

