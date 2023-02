Diana Johnstone: Gemeinsam demonstrieren – Zur Kontroverse um die bevorstehende Antikriegs-Demo (Rage against the War Machine) in den USA (Consortium News)

Hier in englischer Sprache:

Consortium News

Wenn die Kundgebung vom 19. Februar zur Beendigung des Krieges in der Ukraine scheitert, wird dies kein Erfolg für andere Antikriegsorganisationen sein, die nicht mit der Libertarian Party übereinstimmen. Es wird nur zeigen, dass interne Spaltungen jede Hoffnung zunichte machen können.

Ein Haufen Leute, die in vielen Dingen anderer Meinung sind, haben sich tatsächlich zusammengetan, um nächsten Sonntag in Washington eine große Antikriegskundgebung zu organisieren. Ich sage, Bravo!

In einer Nation, die so gespalten ist wie die Vereinigten Staaten heute, ist eine große Kundgebung von Menschen, die sich in allem einig sind, kaum vorstellbar.

Eine Kundgebung von Menschen, die anderer Meinung sind, gibt Hoffnung, dass eine Bewegung zur Beendigung des Krieges wachsen und sogar das politische System erschüttern kann, das durch den militärisch-industriellen Kongresskomplex und die von seinen unterwürfigen Medien verbreitete Verwirrung gelähmt ist.

Im Ausland haben die Vereinigten Staaten tiefe politische Feindseligkeiten ausgenutzt, um einen Krieg in der Ukraine zu provozieren, der darauf abzielt, Europa endgültig zu spalten, Russland vollständig von Deutschland und der EU abzuschneiden und die dauerhafte Kontrolle der USA über Westeuropa zu festigen.

Diese spaltende Politik wird auf alle möglichen hinterhältigen Arten verfolgt, die es schwierig machen, sie aufzudecken und zu erklären. Der Krieg in der Ukraine führt zu einer Spaltung zwischen denen, die verstanden haben, worum es geht, und denen, die es nicht verstanden haben. Es bedarf einer großen Bewegung, um Diskussionen, Verständnis und Widerstand zu verbreiten.

Während die politische Klasse in den USA die Außenpolitik des „Teile und herrsche“ der Kriegsmaschinerie unterstützt, hat sie in den letzten Jahren auch interne Spaltungen in einem beispiellosen Ausmaß gefördert – einige davon real, andere mehr oder weniger künstlich.

Das Ausmaß der internen Feindseligkeit spiegelt den internationalen Hass wider, der durch die geopolitische Denkweise von US-Präsident Joe Biden geschürt wird. WIR sind die GUTE (Demokratie), SIE sind die BÖSEN (nicht mehr Kommunismus, sondern „Autokratie“).

Zu Hause sind Demokraten und Republikaner, links und rechts, zwei verschiedene Spezies, eine Spezies, die gut geboren wurde, und die andere, die schlecht ist. Die Bösen sind von Natur aus böse, mit einer ansteckenden Schlechtigkeit, also dürfen wir uns nicht treffen und versuchen, sie zu überzeugen. Wir dürfen nichts mit ihnen zu tun haben, und eine politische Apartheid könnte die Lösung sein. Sowohl im Inland als auch im Ausland herrscht eine Art moralischer/politischer Rassismus, der eine totale Spaltung zwischen den USA und IHNEN schafft.

In einer solchen Atmosphäre ist es kein Wunder, dass die Kundgebung „Rage Against the War Machine“ vom 19. Februar, ihre Organisatoren und ihre Sprecher angegriffen werden, weil sie nicht gut genug seien.

Organisatoren & Referenten

Die wichtigsten angekündigten Organisatoren der Rage-Kundgebung sind zwei relativ schwache politische Organisationen: die Peoples Party und die Libertäre Partei. Ihre Schwäche sollte ein positives Signal sein. Da keiner von beiden die Kraft hat, eine wirklich bedeutende Antikriegsbewegung alleine zu führen, bieten diese Sponsoren die Bewegung freiwillig allen an, die sie aufnehmen. Also schnapp es dir!

Die Kundgebung selbst wird jedoch zwangsläufig auch von einigen Gegnern des aktuellen Krieges wegen politischer Mängel der Organisatoren angegriffen.

Könnten altgediente Aktivisten so kleinlich sein, eifersüchtig zu sein, dass jemand anderes zuerst da war? Ich hoffe nicht.

Der altgediente Sozialist und Antikriegsaktivist Jeff Mackler hat die Kundgebung scharf als „reaktionär“ verurteilt, hauptsächlich weil sie von der Libertarian Party unterstützt wird. Sein Erfolg wäre eine Niederlage für alle Feinde des kapitalistischen Systems, behauptet er. An einer Stelle bemerkt er:

„Die Forderung der Libertären nach einer Rückkehr zu einer kapitalistischen Gesellschaft, in der ‚freier Wettbewerb‘ herrscht, ist reine Fantasie.“

Zum einen hat diese Politik nichts mit den Forderungen der Kundgebung zu tun. Zum anderen, wenn die sozioökonomische Politik der Libertarian Party tatsächlich reine Fantasie ist, die in der heutigen Welt völlig unanwendbar ist, gibt es keinen Grund zur Sorge.

Kommen Sie zur Kundgebung, versuchen Sie, einen Libertären zu finden und streiten Sie. Libertäre sind dagegen, Milliarden für den Krieg auszugeben, das ist ein Punkt der Übereinstimmung, der eine fruchtbare Diskussion anstoßen könnte.

Linke Militante, die glauben, dass ein Mann in eine Frau verwandelt werden kann, sollten keine Probleme haben zu glauben, dass ein Libertärer in einen Sozialisten verwandelt werden könnte. Solche Wunder geschehen.

Schuld durch Assoziation

Außerdem macht die Präsenz der Volkspartei deutlich, dass die extreme freie Marktpolitik der Libertären für die Kundgebung irrelevant ist.

Die Libertarian Party demonstrierte schnell ihre Unfähigkeit, die Bewegung sehr weit zu führen, indem sie es versäumte, einen wichtigen angekündigten Redner gegen persönliche Angriffe zu unterstützen – übrigens zum Entsetzen führender Libertärer. Aber der Zug rollt weiter.

Einige Kritiker der Kundgebung zitieren ein Lieblingsklischee der selbstgerechten Linken, wonach wir uns fernhalten müssen, um rechte Teilnehmer nicht zu „legitimieren“. Diese „Legitimierungs“-Drohung ist lediglich die Kehrseite der Medaille „Schuld durch Assoziation“ oder „Kontaktschuld“. Beide sind es gewohnt, sich der Diskussion ernster Angelegenheiten zu entziehen, indem sie politische Überzeugungen wie unheilbare ansteckende Krankheiten behandeln.

Es ist absolut kindisch zu behaupten, dass jemand durch zufällige Assoziationen, wie die Teilnahme an einer Antikriegsdemonstration, „legitimiert“ (oder schuldig) ist.

Die Rednerliste vom 19. Februar ist sehr lang, vielleicht sogar zu lang für die vorgesehene Zeit. Aber es geht ja gerade darum, eine Reihe von Standpunkten aufzuzeigen.

So sehr ich mit diesem oder jenem in irgendetwas oder sogar in allem anderen nicht einverstanden sein mag, ich bin froh zu sehen, dass sie zusammenkommen, um den Ansturm auf den Dritten Weltkrieg zu stoppen.

Wenn das Thema KRIEG ist und Sie sich nur mit Menschen in Opposition setzen können, die in allem anderen mit Ihnen übereinstimmen, haben Sie den Sinn für gemeinsame Menschlichkeit verloren.

Die Liste der Organisatoren ist kurz, zu kurz. Es wäre großartig, ANSWER, Black Alliance for Peace, Code Pink und andere langjährige Antikriegsorganisationen involviert zu sehen. Keiner von ihnen ist stark genug, um alleine eine große Massenbewegung aufzubauen – zumindest hat keiner von ihnen bisher etwas so Vielversprechendes vorgeschlagen wie den 19. Februar.

Das Scheitern am 19. Februar wäre nicht ihr Erfolg. Es wäre ein Fehlschlag für alle, die sich dem Krieg widersetzen, und würde zeigen, dass interne Spaltungen jede Hoffnung zunichte machen können.

Die Kundgebung ist eröffnet. Jeder kann an seinem Erfolg teilhaben, indem er die Party zum Einsturz bringt, seine Unterstützer und Freunde aufrüttelt und die Kundgebung in eine breite, weit offene Massenbewegung verwandelt, die wirklich beginnen kann, die Kriegsmaschinerie herauszufordern. Das Bedürfnis nach Frieden ist niemandes Privateigentum.

Wo auch immer Sie sehen, dass der Widerstand der Bevölkerung gegen den Krieg zum Leben erwacht, gehen Sie dorthin und machen Sie ihn für alle zugänglich.

Diana Johnstone ist die Autorin von Fools‘ Crusade: Yugoslavia, NATO, and Western Delusions . Ihr neustes Buch ist Circle in the Darkness: Memoirs of a World Watcher (Clarity Press). Die Memoiren von Diana Johnstones Vater Paul H. Johnstone, From MAD to Madness , wurden von Clarity Press mit ihrem Kommentar veröffentlicht. Sie ist unter diana.johnstone@wanadoo.fr erreichbar

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related