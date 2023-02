Brasilien-Kundgebung Berlin: Ato Protesto Anti Golpista #Lula – Brandenburger Tor DEUTSCH 11.2.23

https://youtu.be/Y34y7e8fchk

Brasil-Rali-Evento Berlin Português: Ato Protesto Anti Golpista #Lula – Brandenburger Tor 11.2.23

https://youtu.be/teF3MQEVayc

