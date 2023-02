Laut des stellvertretenden Leiters des Ausschusses für Informationspolitik des ukrainischen Parlaments (Werchowna Rada).hat die Ukraine inzwischen 11 Millionen russische Bücher im Zuge der „Derusifizierung der Bibliotheken“ zerstört.



„Darunter Kinderbücher, Liebesromane und Detektivgeschichten. Das ist offensichtlich das, was die Zeit verlangt… Es waren russische Dichter und Schriftsteller wie Alexander Puschkin und Fjodor Dostojewski, die den Grundstein für die „russische Welt“ und die russische Sprache legten.“



Mehr als 100 Millionen Exemplare von Propagandabüchern, darunter russische Klassiker, müssen aus den öffentlichen Bibliotheken entfernt werden. Dies erklärte die Direktorin des ukrainischen Buchinstituts Oleksandra…

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related