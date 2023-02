Scott Ritter: Russland wird mit niemandem über die Ukraine verhandeln, sondern siegen müssen

Scott Ritter: „Warum in Gottes Namen sollte sich Russland zum jetzigen Zeitpunkt mit den Vereinigten Staaten wegen irgendwas zusammensetzen?



Wir sind Lügner. Wir sind Betrüger, Man kann uns nicht trauen. Werden wir Europa als Vermittler nutzen? Frankreich und Deutschland kann man nicht mehr trauen. Man kann niemandem trauen. Dem UN-Sicherheitsrat kann man nicht trauen, denn Minsk wurde dem Sicherheitsrat vorgelegt und vom Sicherheitsrat abgesegnet und das hat nichts bedeutet.



Mit wem werden die Russen sprechen? Mit wem wollen die Russen sprechen? Wem wollen die Russen ihre nationale Sicherheit auf den Tisch legen und sagen: Hier wir sind bereit, euch zu vertrauen und X;Y und Z aufzugeben, um unsere Sicherheit zu garantieren, im Tausch wofür?



Verträge bedeuten dem Westen nichts, sie bedeuten den Vereinigten Staaten nichts, sie bedeuten dem US-Sicherheitsrat nichts. Der einzige Ausweg – und das ist eine sehr traurige Feststellung meinerseits – ist, dass es keine Verhandlungslösung geben wird.



LINK VIDEO HIER

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related