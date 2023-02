Russland fordert, dass die NATO einen Dringlichkeitsgipfel wegen der Nord-Stream-Sabotage abhalten soll. Der US-Journalist Seymour Hersh berichtet, Biden habe die Bombardierung der Pipelines autorisiert (antiwar.com)

antiwar.com



Die Sprecherin des russischen Außenministeriumssagte am Wochenende, dass die NATO-Staaten einen Notfallgipfel über die Sabotage der Nord Stream-Erdgaspipelines abhalten sollten, nachdem ein Bericht des Journalisten Seymour Hersh besagte, dass Taucher der US-Marine Sprengstoff auf die Pipelines gelegt hätten.

„Es gab viele Fakten: Pipeline-Explosionen, Motive und indirekte Beweise, die von Journalisten erlangt wurden. Wann wird also ein Notfall-NATO-Gipfel zusammenkommen, um die Situation zu analysieren?“ Das sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, laut der russischen Nachrichtenagentur TASS .

Seit dem Enthüllungsbericht von Seymour Hersh, in dem behauptet wird, Präsident Biden habe die Bombardierung der Pipelines autorisiert, ist die Reaktion der westlichen Regierungen gedämpft. Das Weiße Haus hat den Bericht als „Fiktion“ abgetan, und auch die CIA stritt jede Beteiligung ab.

Doch die USA haben ein klares Motiv für den Angriff und versuchten, den Bau von Nord Stream 2 durch Sanktionen zu stoppen. Sowohl US-Präsident Biden als auch Victoria Nuland, die Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, drohten im vergangenen Jahr, dass die USA Nord Stream 2 beenden würden, falls Russland in die Ukraine einmarschieren würde.

Hershs Bericht besagt, dass Norwegen bei dem Angriff mit den USA kooperiert hat, ein weiteres Land mit einem Motiv, die Pipeline zu sabotieren. Hersh sagte, Taucher der US-Marine hätten den Sprengstoff während NATO-Übungen in der Ostsee im Juni 2022 platziert. Am 26. September 2022 ließ ein norwegisches P-8-Überwachungsflugzeug eine Sonarboje in dem Gebiet fallen, das die Explosion zur Detonation gebracht hatte.

Am 27. September 2022 weihten Vertreter aus Polen, Dänemark und Norwegen die Baltic Pipe ein, eine weitere Erdgaspipeline, die Gas von Norwegen durch Dänemark nach Polen transportieren wird. Auch die norwegische Regierung bestritt ihrerseits den Bericht von Hers.

