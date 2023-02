Chomsky und Prashad: Kuba ist kein staatlicher Sponsor für Terrorismus (peoplesdispatch.org)

Kuba, ein Land mit elf Millionen Einwohnern, steht seit über sechs Jahrzehnten unter einem illegalen Embargo der Regierung der Vereinigten Staaten.

Trotz dieses Embargos ist Kubas Volk in der Lage, die Demütigungen von Hunger, Krankheit und Analphabetismus zu überwinden, die alle drei soziale Plagen sind, die weiterhin einen Großteil der Welt belasten.

Aufgrund seiner Innovationen in der Gesundheitsversorgung war Kuba beispielsweise in der Lage, sein medizinisches Personal in andere Länder zu schicken, auch während der Pandemie, um lebenswichtige Hilfe zu leisten. Kuba exportiert sein medizinisches Personal, nicht den Terrorismus.

In den letzten Tagen der Trump-Administration hat die US-Regierung Kuba wieder auf die Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus gesetzt.

Dies war eine rachsüchtige Tat. Trump sagte, es liege daran, dass Kuba Guerillagruppen aus Kolumbien beherbergt habe, was eigentlich Teil von Kubas Rolle als Gastgeber der Friedensgespräche gewesen sei.

Kuba spielte eine Schlüsselrolle bei der Befriedung von Kolumbien, einem Land, das seit 1948 von einem schrecklichen Bürgerkrieg heimgesucht wird, der Hunderttausende von Menschenleben forderte. Seit zwei Jahren hält die Biden-Regierung an Trumps rachsüchtiger Politik fest, die Kuba nicht für Terrorismus, sondern für die Förderung des Friedens bestraft.

Biden könnte Kuba mit einem Federstrich von dieser Liste streichen. So einfach ist das. Als er für die Präsidentschaft kandidierte, sagte Biden, er werde sogar die härteren Sanktionen von Trump rückgängig machen. Aber das hat er nicht getan. Aber das muss er jetzt tun.

Noam Chomsky und Vijay Prashad sind die Autoren von The Withdrawal: Iraq, Libyen, Afghanistan, and the Fragility of US Power . Noam Chomsky ist Linguist, Philosoph und politischer Aktivist. Vijay Prashad ist Autor und Chefkorrespondent bei Globetrotter . Er ist Chefredakteur von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research .

