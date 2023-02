Warum ich das ‚Manifest für Frieden‘ von Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer unterzeichnet habe. Und warum tatsächlich bereits der neofaschistische Putsch in Kiew am 21.2.2014 einen Bruch des internationalen Völkerrechts darstellte (Coop Anti-War Café Berlin)

Persönliche Stellungnahme von Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café Berlin (13. Februar 2023)



Ich habe das sogenannte Manifest für Frieden unterzeichnet, weil wir jetzt und zwar dringend Friedensverhandlungen brauchen! Und ein Ende der Waffenlieferungen. Und eine NEUTRALE Ukraine! Ohne NATO-Trupppen und ohne NATO-Waffen!

In dem sogenannten Manifest für Frieden von Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer stehen allerdings Behauptungen, die ich nur auf das Schärfste zurückweisen kann, weil sie eine Schuld der russischen Streitkräfte implizieren. Eine Schuld, die es aber so nicht gibt.

Russland hatte im Februar 2022 keine andere Wahl als die Ukraine anzugreifen. In der Ukraine findet jetzt eine antifaschistische Militäraktion Russlands statt, für die es zum Schluss keine Alternative mehr gab.



Ich habe das sogenannte Manifest für Frieden aber dennoch unterzeichnet, obwohl insbesondere die folgenden beiden Sätze extrem irritierend auf mich wirken.

Wenn es nämlich heisst:

„Frauen wurden vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert.“

Und weiter:

„ Die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität.“

Diese beiden Sätze haben mich fast dazu gebracht dieses Manifest nicht zu unterzeichnen. Aber ich habe doch unterzeichnet, weil die Forderung nach Verhandlungen im Mittelpunkt dieses Aufrufs steht.

Denn: Wir brauchen Friedensverhandlungen!

Gleichzeitig widerspreche ich immer wieder jeglichen Schuldzuweisungen gegen die Russische Föderation und fordere stattdessen: Frieden mit Russland! Hände weg von Russland!

Der Bruch des Völkerrechts und die These vom angeblich völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands, immer wieder gebetsmühlenhaft von Sahra W. angeführt, fand tatsächlich bereits am 21. Februar 2014 statt und eben NICHT im Februar des vergangenen Jahres, als die Invasion Russlands begann.

Der Bruch des Völkerrechts fand tatsächlich genau zu dem Zeitpunkt statt, als der demokratisch gewählte Präsident Wiktor Janukowytsch im Februar 2014 unter großer Lebensgefahr nach Russland fliehen musste.

Am 21. Februar 2014 reisten der deutsche Außenminister Steinmeier, der französische Außenminister Fabius und der polnische Außenminister Sikorski nach Kiew, um dem ukrainischen Präsident Janukowytsch eine Verfassungsreform und das Versprechen einer vorgezogenen Präsidentenwahlen abzuzwingen.

Die rechtsextremen Führer des Maidan, Jazenjuk, später bis April 2016 Regierungschef, und der Rechtsextremist Parubij unterzeichneten die Vereinbarung über den kontrollierten Machtwechsel, weigerten sich aber später, die Vereinbarung überhaupt umzusetzen.

Am Abend des 21. Februar 2014 eroberten dann rechtsextreme Stoßtrupps das Regierungsviertel. Der demokratisch gewählte Präsident Janukowytsch musste unter Lebensgefahr fliehen, erst nach Charkow in der Ostukraine und dann weiter nach Russland. Es handelte sich also klar um einen völkerrechtswidrigen Staatstreich, einen Putsch. Und dieser Putsch fand in den Abendstunden des 21. Februar 2014 statt.

Der deutsche Außenminister Steinmeier liess sich am 21. Februar 2014, noch vor diesem Putsch, sogar vollig ungeniert mit den beiden Rechtsextremisten Parubij und Jazenjuk fotografieren. Noch kurz bevor es am Abend zum neofaschistischen völkerrechtswidrigen Putsch in Kiew kam.

Bereits am 20. Februar 2014 kamen Dutzende Menschen durch Schüsse auf dem Maidan ums Leben. In den Körpern der verletzten und getöteten Polizisten sowie von Demonstranten wurden identische Geschosse gefunden. Offenbar wurden durch Scharfschützen Menschen auf beiden Seiten getötet, um durch weitere Eskalation den politisch angeschlagenen Präsidenten Janukowytsch zur Flucht zu zwingen. Nach dem von rechtsextremen Gruppen durchgeführten Putsch wurde zugesichert, dies aufklären zu wollen. Bis heute ist das aber nicht erfolgt.

Fazit ist demnach, dass es nach den Schüssen, die am 20. Februar 2014 nahe des Maidan zahlreiche Menschen töteten, am Abend des 21. Februar ein Putsch gegen den rechtmäßig gewählten ukrainischen Präsidenten Janukowytsch stattfand. Und das nachdem zuvor der rechtmäßige demokratisch gewählte Präsident einen Vertrag unterzeichnete. Unterschrieben wurde der Vertrag auf Seiten der Regierung von Wiktor Janukowytsch, dem Präsidenten der Ukraine, und auf Seiten der Opposition von Vitali Klitschko von der Partei UDAR, Oleh Tjahnybok von der Partei Allukrainische Vereinigung „Swoboda“ sowie von Arsenij Jazenjuk von der Partei Allukrainische Vereinigung „Vaterland“.

Es unterschrieben weiterhin der polnische Außenminister Sikorski, der deutsche Außenminister Steinmeier und Eric Fournier, Direktor im Außenministerium Frankreichs, als Zeugen.

Neben Sikorski und Steinmeier waren auch der französische Außenminister Fabius sowie Wladimir Lukin als Vertreter der Russischen Föderation an den Vertragsverhandlungen beteiligt. Fabius reiste noch vor Vertragsunterzeichnung nach China weiter. Der russische Menschenrechtsbeauftragte Wladimir Lukin weigerte sich den Vertrag zu unterzeichnen.

Mit Pfiffen und Buhrufen hatten am 21. Februar 2014 gegen 22 Uhr zehntausende Regierungsgegner die Oppositionsführer auf dem Maidan empfangen, nachdem diese sich mit Präsident Janukowitsch geeinigt hatten. Der Anführer der rechtsradikalen Partei Rechter Sektor, Jarosch, weigerte sich die Waffen niederzulegen, bevor Präsident Janukowitsch zurücktrete. Und andere rechtsextreme Redner drohten damit, die Präsidialverwaltung zu stürmen, was dann in Folge auch geschah.

Der völkerrechtswidrige Staatsstreich in Kiew im Februar 2014 löste dann in Folge im Donbass einen heute vom umfassenden Krieg nur überlagerten Bürgerkrieg aus, der mehr als eine Million Flüchtlinge zur Folge hatte und fast 15.000 Todesopfer forderte.

Und deshalb entspricht es auch den Tatsachen, dass kurz bevor Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmaschierte, das Regime in Kiew seinen Krieg gegen die russische Minderheit im Donbass immer noch weiter eskalierte. Dies veranlasste Russland in Folge dazu, mit dem erklärten Ziel einzugreifen, um die Bevölkerung des Donbass zu verteidigen und die Ukraine zu „entmilitarisieren“ und zu „entnazifizieren“. Moskau berief sich dabei völlig zu Recht auf die UN-Charta. Denn unmittelbar vor dem Einmarsch eskalierte Kiew die Lage im Donbass nochmals und vervielfachte die Angriffe.

Frau Wagenknecht will diese Tatsachen wohl lieber nicht benennen oder ausblenden, ja vielleicht versteht sie diese Zusammenhänge auch nicht, oder sie will sie vielleicht nicht verstehen. Oder sie ist einfach allzu naiv. Diese berechtigten Fragen muss man sich ehrlicherweise stellen.



Das sogenannte Manifest für Frieden habe ich aus den oben benannten Gründen, und kommentiert, unterzeichnet.

Meine Standpunkte sind übrigens auf der Webseite Berlin-gegen-Krieg.de dokumentiert.

Coop Anti-War Café, Heinrich Bücker

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related