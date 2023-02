Pentagon will Special-Ops-Programme in der Ukraine neu starten. Plan könnte die Entsendung von US-Truppen beinhalten – Von Dave DeCamp (antiwar.com)

https://news.antiwar.com/2023/02/12/pentagon-wants-to-restart-special-ops-programs-inside-ukraine/

Das Pentagon beabsichtigt, Sonderoperationsprogramme wieder aufzunehmen, die es in der Ukraine durchgeführt hatte, bevor Russland letztes Jahr einmarschierte, berichtete die Washington Post am Freitag.

Die Programme, die als Ersatzoperationen bekannt sind, beinhalten den Einsatz ukrainischer Agenten, um russische Militärbewegungen zu verfolgen und Informationskrieg zu führen. Die an den Programmen beteiligten Ukrainer würden von US-Spezialeinheiten beaufsichtigt.

Die Ersatzoperationen in der Ukraine begannen erstmals im Jahr 2018 und wurden vor der Invasion ausgesetzt. Das Informationskriegsprogramm beinhaltete den Einsatz von Bloggern, um sogenannter russischer Desinformation entgegenzuwirken. „Wir hatten Leute, die russische Propaganda zerlegten und die wahre Geschichte in Blogs erzählten“, sagte eine namentlich nicht genannte Person, die an Spezialoperationen beteiligt war, gegenüber der Washington Post .

Das andere Programm beinhaltete US-Kommandos, die Ukrainer auf Aufklärungsmissionen in die Ostukraine schickten, wo seit 2014 ein Bürgerkrieg tobte, der durch einen von den USA unterstützten Putsch ausgelöst worden war . „Wir würden Stellvertreter ausbilden, um Signalinformationen von einer russischen Radarbatterie zu sammeln … solche Sachen“, sagte ein US-Regierungsbeamter der Post .

Ein Neustart des Programms würde wahrscheinlich den Einsatz von US-Truppen in der Ukraine beinhalten, obwohl es möglich ist, dass sie die Stellvertreter von außerhalb des Landes dirigieren könnten. Der Post- Bericht sagte, es gebe keine bekannte US-Truppenpräsenz in der Ukraine, abgesehen von Personal, das in der US-Botschaft in Kiew stationiert sei, aber The Intercept berichtete im Oktober, dass US-Spezialeinheiten sowie CIA-Agenten im Land seien.

Das Pentagon versucht, den Kongress davon zu überzeugen, die Wiederaufnahme der Ersatzprogramme in der Ukraine zu genehmigen, und besteht darauf, dass sie an Operationen außerhalb des Kampfes beteiligt sein werden, aber unter den Gesetzgebern herrscht Skepsis.

„Was als Aufklärungsmission begann, kann schnell zu einem Kampf werden, wenn auf die Stellvertreter geschossen wird“, sagte ein mit den Gesprächen vertrauter US-Beamter der Post . „Ich denke, das ist eine echte Möglichkeit in der Ukraine, und ich bin mir nicht sicher, wie die Abteilung die Leute im Kongress dazu bringen wird.“

Wenn die Programme erneut genehmigt werden, würde dies eine weitere dramatische Eskalation der US-Beteiligung am Krieg markieren und einen direkten Zusammenstoß mit Russland wahrscheinlicher machen. Ob die US-Truppen in die Ukraine entsandt werden oder die Stellvertreter aus einem anderen Land führen, Moskau würde den Umzug als große Provokation betrachten.

