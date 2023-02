Zum Thema „Maulkorburteil für Kriegsgegner“ fragte ein Freidenker-Mitglied die VVN in Offenbach und Frankfurt, ob sie Heiner Bücker unterstützen können, und schickte dazu u.a. die junge Welt-Berichte v. 24.01.2023

Klaus Hartmann (stellvertretender Vorsitzender Deutscher Freidenker-Verband) berichtete in einer Mail am 10.2.23:

Am 31.01.2023 kam die Zwischennachricht, man wolle sich „im Sprecherinnenkreis in Offenbach austauschen, außerdem mit der Frankfurter und der Berliner VVN-BdA.“

Der endgültige Bescheid kam am 04.02.2023:

„Wir haben uns dafür entschieden, Dein Anliegen nicht zu unterstützen. Für uns Sprecherinnen der VVN-BdA Kreisvereinigung Offenbach sind viele der Aussagen in der Rede von Heiner Bücker schwer erträglich und an vielen Punkten einfach voll daneben. Wir wissen nicht, wofür genau Herr Bücker die Geldstrafe bekommen hat, und wir finden es grundsätzlich nicht richtig, wenn öffentliche Aussagen, die gegen die Haltung des Staates gehen, bestraft werden, doch das ist ein anderes Thema. Durch unsere Unterstützung würden wir uns aber an die Seite seines Redebeitrags stellen, und das wollen wir nicht. Auch der allergrößte Teil unserer Mitglieder würde das nicht verstehen.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related