Es ist an der Zeit, allen menschenfeindlichen Wirtschaftssanktionen ein Ende zu setzen! (US-Friedensrat)

Wieder einmal zeigt der US-Imperialismus sein wahres Gesicht durch seine selektive Reaktion auf das verheerende Erdbeben, das Zehntausenden von Menschen das Leben gekostet und ganze Städte in Syrien und der Türkei zerstört hat.

Während Länder wie China, Russland, Indien, Kuba, Venezuela, Iran, Libanon und die Vereinigten Arabischen Emirate (die große Mehrheit von ihnen selbst unter US-Sanktionen stehen) dem syrischen Volk zu Hilfe geeilt sind, weigern sich die USA trotzdem, ihre Sanktionen gegen Syrien aufzuheben und das selbst während dieser humanitären Krise.

Das Problem beschränkt sich jedoch nicht auf ein Verbot des Versands von medizinischem Material, Ausrüstung und humanitären Mitteln aus den USA nach Syrien. Wie Syriens Botschafter der Vereinten Nationen, Bassam al-Sabbagh, erklärte: „Selbst diejenigen Länder, die humanitäre Hilfe schicken wollen, können die Flugzeugfracht wegen der Sanktionen nicht nutzen.“

Schon vor diesem katastrophalen Erdbeben hatten die US-Sanktionen und der verhängte Krieg gegen Syrien die syrische Wirtschaft um 90 Prozent geschrumpft und 90 Prozent der Bevölkerung Syriens in die Armut gedrängt. Ende November 2022 hatte die UN-Sonderberichterstatterin Alena Douhan gesagt, dass die US-Sanktionen gegen Syrien „Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommen könnten“.

Am 6. Februar, während der Pressekonferenz des Außenministeriums, als Antwort auf einen Reporter, der fragte: „Warum wenden Sie sich nicht an die syrische Regierung? … Sie sind diejenigen, die diese Rettungsaktionen oder Hilfsaktionen durchführen …“, sagte Ned Price:

„Ich möchte darauf hinweisen, dass es ziemlich ironisch, wenn nicht sogar kontraproduktiv wäre, wenn wir uns an … [die syrische] Regierung wenden würden …. Stattdessen haben wir humanitäre Partner vor Ort, die die Art von Hilfe nach diesen tragischen Erdbeben leisten können … diese humanitären Partner … sind seit den frühesten Tagen des Bürgerkriegs vor Ort aktiv.“

Was Ned Price in seiner Antwort bewusst verschwieg, war die Tatsache, dass diese „humanitären Partner“ der USA Hilfe nur an die syrischen Gebiete verteilen, die unter der Kontrolle der von den USA unterstützten Rebellen stehen, und nicht an alle vom Erdbeben betroffenen Gebiete.

Laut den syrischen Staatsmedien Sana „behaupten die USA, dass sie keine Sanktionen gegen humanitäre Hilfe verhängt haben, aber in Wirklichkeit erlauben ihre Sanktionen, dass nichts Syrien erreichen kann, einschließlich der Verhinderung des Kaufs von Medikamenten …. Washington und seine westlichen Verbündeten erteilen einigen Ländern Befehle und drohen ihnen damit, ihnen Sanktionen aufzuerlegen, wenn sie mit Syrien verhandeln oder wenn eine Bank Geschäfte mit Syrien macht.“

Es ist an der Zeit, die grausamen, menschenfeindlichen Wirtschaftssanktionen zu beenden, und zwar nicht nur gegen Syrien, sondern gegen alle Länder, die Opfer der imperialistischen Politik sind, die einseitige wirtschaftliche Maßnahmen als Waffe für das politische Ziel einsetzt, die hegemoniale Vorherrschaft über den Rest der Welt aufrechtzuerhalten.

US-Friedensrat

11. Februar 2023

