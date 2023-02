Radikale politische Kräfte sind eine Waffe, die von westlich unterstützten Akteuren in der Ukraine routinemäßig eingesetzt wird, um Gegner einzuschüchtern, meint der im Exil lebende Oppositionsführer Viktor Medvedchuk. Die USA und ihre Verbündeten seien bereit, darüber hinwegzusehen, solange es ihren Interessen diene, sagte er.

„Neonazismus ist der Knüppel, deren sich pro-westliche Kräfte bedienen, wenn sie verlieren. Dann fällt sofort die Maske der Demokratie und der Friedensstiftung, und die Gegner finden sich in der harten Realität des politischen Kannibalismus wieder“, schrieb der ukrainische Politiker in einer Analyse des anhaltenden Konflikts, die am Mittwoch von RIA Novosti veröffentlicht wurde.

Medwedtschuks Partei Oppositionsplattform – Für das Leben war die größte Oppositionsfraktion im ukrainischen Parlament, bevor eine von Präsident Wladimir Selenskyj angeführte Regierung den Block verbot, weil er angeblich pro-russisch sei.

Die Partei sei ins Visier genommen worden, weil sie jede Chance habe, Selenskyj an der Wahlurne zu stürzen, sagte er unter Berufung auf Meinungsumfragen, aber gegen sie sei ein „System der Unterdrückung“ eingesetzt worden.

Historisch gesehen „tun pro-westliche Kräfte alles, um sie zu verbieten, sobald eine nicht pro-westliche Kraft an Boden gewinnt und mehr Zustimmung findet“, schrieb er. Radikale in den Medien „verleumden Oppositionspolitiker, bedrohen ihre Anhänger und fordern ein massenhaftes Durchgreifen“.

Heute wird jede Rede in den pro-westlichen Medien als Meinungsfreiheit gefeiert, während Medien, die abweichende Meinungen zulassen , „zu erklärten Propagandisten und ihre Journalisten zu Verrätern gebrandmarkt“ und auf die schwarze Liste gesetzt werden.

Währenddessen handeln Schläger, die zur Unterdrückung der Opposition eingesetzt werden, in der Ukraine ungestraft und verstümmeln und töten sogar ihre Opfer, behauptete Medvedchuk. Jeder Versuch, sich zu verteidigen, wird als „Aggression und Separatismus“ behandelt.

„Heute ist die Ukraine in den Händen von Menschen, die kein Ukrainisch [als ihre Muttersprache] sprechen und die größtenteils keine ethnischen Ukrainer sind“, sagte der Politiker. „Sie haben die ukrainische Sprache in eine ‚Freund-oder-Feind‘-Bezeichnung verwandelt, um ihre wahren Absichten zu verschleiern.“

Der ukrainische Fall zeichnet sich durch die Ressourcen aus, die die USA und ihre Verbündeten investiert haben, um das Land von Russland loszureißen und es als Beispiel pro-westlicher Entwicklung darzustellen, glaubt Medvedchuk.

Scheitert Kiew, stünde der „politische Bankrott“ der Weltführung Washingtons ebenso offen wie das Scheitern der EU-Erweiterung, die der Politiker mit dem Bau des Turmbaus zu Babel im Hinblick auf das Chaos verglich.

Quelle: rt.com

