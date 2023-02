Mit der Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine würde sich Europa in einen Krieg verstricken (German.China.org.cn)

http://german.china.org.cn/txt/2023-02/10/content_85100246.htm

Wenn europäische Länder der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen sollten, drohe ganz Europa in einen Krieg verwickelt zu werden, warnten chinesische Experten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj statte dem Vereinigten Königreich und Frankreich einen Überraschungsbesuch ab, um für den Kauf von Kampfflugzeugen zu werben. Ein solcher Schritt würde nicht nur eine starke Reaktion Russlands auslösen, sondern auch weitere Länder in die Krise hineinziehen und die Situation weiter eskalieren lassen, so die Experten.

Auf seiner erst zweiten Auslandsreise seit Beginn der Krise zwischen Russland und der Ukraine vor fast einem Jahr besuchte Selenskyj am Mittwoch das Vereinigte Königreich und Frankreich. Der ukrainische Präsident hielt eine Rede vor den beiden Kammern des britischen Parlaments, in der er direkt für die Lieferung von mehr schweren Waffenplädierte, einschließlich Kampfjets.

Selenskyj dankte dem britischen Volk für seine Unterstützung seit dem ersten Tag des Konflikts, während Premierminister Rishi Sunak sagte, Kampfjets seien „Teil der Gespräche“ über die Hilfe für die Ukraine.

Unterdessen warnte die russische Botschaft in London das Vereinigte Königreich eindringlich vor der Lieferung von Kampfflugzeugen und erklärte, Großbritannien trage die Verantwortung „für eine weitere Eskalationsstufe und die daraus resultierenden militärisch-politischen Folgen für den europäischen Kontinent und die ganze Welt.“

Es sei sehr wahrscheinlich, dass Großbritannien mit der Lieferung von Kampfflugzeugen einen Präzedenzfall schaffe, der die Situation auf dem Schlachtfeld unmittelbar verändern werde. Es brauche Zeit, um ukrainische Piloten im Fliegen von Kampfjets nach NATO-Standard zu schulen, sagte Song Zhongping, ein chinesischer Militärexperte und Fernsehkommentator, der Global Times. Daher sei es wahrscheinlich, dass Nato-Soldaten die Jets fliegen und damit direkt in die Krise verwickelt werden, fügte er hinzu.

Außerdem werden diese Kampfjets wahrscheinlich nicht in der Ukraine stationiert, sondern in Ländern wie Polen, was bedeutet, dass auch diese Länder in den Konflikt hineingezogen werden, so Song.

Bei einem Treffen mit Selenskyj sagte der französische Präsident Emmanuel Macron, Frankreich schließe die Entsendung von Kampfjets nicht aus, stelle aber Bedingungen wie beispielsweise die Garantie, dass dies nicht zu einer Eskalation der Spannungen führe, dass die Flugzeuge nicht eingesetzt würden, „um russischen Boden zu berühren“, und dass dies nicht zu einer Schwächung der Kapazitäten der französischen Armee führen dürfe.

Gleichzeitig beschleunigt Russland die Entwicklung neuer Waffen. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete im Januar, dass Russland im Jahr 2023 neue U-Boote, Kriegsschiffe und Waffensysteme in Dienst stellen werde, um seine militärische Feuerkraft zu stärken. Vier Unterwasserfahrzeuge und zwölf moderne Überwasserschiffe werden Berichten zufolge noch in diesem Jahr vom Stapel laufen.

Militärexperten sagten, dass der Druck des Westens Russland dazu verleiten könnte, seine Waffensysteme schneller zu entwickeln; außerdem wurden die russischen Waffen durch eine Fülle von realen Kampferfahrungen getestet, was ebenfalls zu ihrer Entwicklung beitragen werde.

