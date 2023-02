Früherer DDR-Regierungschef Hans Modrow gestorben 

Der letzte DDR-Ministerpräsident der Staatspartei SED, Hans Modrow, ist tot.

Er starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 95 Jahren,.

Diese traurige Nachricht wurde am 11.2.23 in den offiziellen Nachrichten verbreitet.



Wir, die Mitglieder des OKV, sind in tiefer Trauer. Hans hat unser Handeln stets unterstützt, stand stets mit Rat und Gedanken Vertretern unserer Verbände zur Seite. Besonders schmerzlich für Hans war die Missachtung der Ratschläge des Ältestenrates der Partei der Linken durch die Parteispitze und die organisierte Neuberufung eines Ältestenrates ohne Hans und Gleichgesinnte.

Gern erinnern wir uns an seine unermüdliche solidarische Hilfe, u.a. zuletzt erneut für Kuba zu seinem Geburtstag am 27. Januar 2023.

Im Sinne von Hans agieren wir als Zeitzeugen für eine friedliche gerechte völkerverbindende Zukunft.

Präsidium des OKV

(Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V.)

