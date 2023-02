Brasiliens Präsident Lula: Russland müssen „Mindestbedingungen eingeräumt werden, um den Krieg zu beenden.“ (almayadeen.net)

https://english.almayadeen.net/news/politics/brazils-lula-says-russia-must-be-given-minimum-conditions-to



Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva sagte am Freitag in einem Interview mit CNN , dass Russland „Mindestbedingungen“ eingeräumt werden müssen, damit der Konflikt in der Ukraine beigelegt werden kann.

„Russland ist kein kleines Land … Wir müssen ein Narrativ schaffen, das den Russen die Mindestbedingungen einräumt, um den Krieg zu beenden … Lasst uns den Krieg beenden und dann am Verhandlungstisch diskutieren, was wir wollen“, sagte Lula zu Christiane Amanpour CNN .

Der brasilianische Staatschef brachte ferner seinen Wunsch zum Ausdruck, mit beiden Parteien über einen Waffenstillstand zu diskutieren, einschließlich der USA, China, Indien, Indonesien und anderer Länder, da er der Ansicht ist, dass sich die Welt nur unter einer Bedingung des Friedens entwickeln kann.

Trotz der massiven Kampagne westlicher Sanktionen gegen Moskau haben Brasilien und Russland versucht, die derzeitigen Handels-, Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen aufrechtzuerhalten, mit besonderem Schwerpunkt auf russischen Düngemittelexporten.

Im vergangenen Dezember soll der Handelsumsatz zwischen Brasilien und Russland 8 Milliarden Dollar überschritten haben.

Brasilien ist Russlands wichtigster Handelspartner in Lateinamerika und setzt weiterhin auf russische Düngemittel für landwirtschaftliche Zwecke.

