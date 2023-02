Biden an die Opfer des syrischen Erdbebens: DROP DEAD / VERRECKT – Von Jeremy Kuzmarov (CovertAction Magazine)

Am 6. Februar um 4:17 Uhr morgens erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,8 die Türkei und Nordsyrien und tötete mehr als 21.000 Menschen bei dem weltweit tödlichsten Erdbeben seit mehr als einem Jahrzehnt.

Die Biden-Regierung gab am Montag kurz nach dem Beben bekannt, dass sie alle erforderlichen Hilfeleistungen mit türkischen Beamten koordinieren, schnell zur Unterstützung der türkischen Rettungsbemühungen entsenden und ein USAID-Katastrophenreaktionsteam in die Türkei entsenden werde.

Team Biden war in Bezug auf Syrien viel verhaltener und erklärte, dass „von den USA unterstützte humanitäre Partner auch auf die Zerstörung in Syrien reagieren“.

Diese Äußerungen machten die Weigerung der Biden-Regierung deutlich, mit der syrischen Regierung zusammenzuarbeiten, die seit den frühen 2000er Jahren das Ziel einer US-Regimewechselpolitik ist.

Die humanitären Gruppen, auf die sich Biden bezieht, sind NGOs, die in Gebieten außerhalb der Kontrolle des syrischen Staates tätig sind , der den Rest des Landes möglicherweise von jeglicher solcher Hilfe ausschließt, einschließlich der schwer betroffenen Stadt Aleppo, die unter der Kontrolle der Assad-Regierung steht. [1]

Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price , sagte gegenüber Reportern: „Ich möchte darauf hinweisen, dass es ziemlich ironisch, wenn nicht sogar kontraproduktiv wäre, wenn wir uns an eine Regierung wenden würden, die ihr Volk im Laufe von einem Dutzend Jahren brutal behandelt und sie vergast hat , sie zu schlachten und für einen Großteil des Leids verantwortlich zu sein, das sie erlitten haben.“

Diese Aussagen sind gefühllos, irreführend und heuchlerisch.

Herzlos wegen der dringenden Notwendigkeit von Hilfe, um Syrien zu erreichen, um Leben zu retten, unabhängig von der Politik.

Irreführend, weil Price suggeriert, die Assad-Regierung habe ihr eigenes Volk mit chemischen Waffen vergast, obwohl starke wissenschaftliche Beweise darauf hindeuten , dass diese mutmaßlichen chemischen Gasangriffe, falls sie tatsächlich stattgefunden haben, von syrischen Rebellentruppen durchgeführt wurden, die von den USA und der Türkei unterstützt wurden.

Und heuchlerisch, weil Washington viele Regierungen unterstützt, die ihr Volk brutal behandeln – einschließlich der Türkei, die a) eine schreckliche Bilanz der Terrorisierung der Kurden hat; b) ISIS in Syrien unterstützt ; c) unterstützt Aserbaidschan bei seinem Angriff auf Berg-Karabach; und d) hat unter Recep Tayyip Erdogan zunehmend autokratische Maßnahmen gegenüber Dissidenten im Inland ergriffen.

Aber die Türkei ist seit Jahrzehnten ein Verbündeter der USA und ein NATO-Mitglied und beherbergt die große Incirlik Air Base.

Im Gegensatz dazu hat die syrische Regierung unter Bashar al-Assad die USA gedemütigt , indem sie in den letzten zehn Jahren mit russischer Hilfe einen von den USA unterstützten Aufstand besiegt hat. Assads Regierung hat sich auch mit dem Iran verbündet und sich gegen Israel gestellt, während sie sich gegen US-Pläne zum Bau einer Ölpipeline wehrte, die die Versorgungswege aus Russland untergraben hätte. [2]

Die Biden-Regierung scheint das Erdbeben als Gelegenheit zu sehen, ihre Agenda für einen Regimewechsel voranzutreiben, indem sie das Leiden des syrischen Volkes verschlimmert und die Legitimität der Regierung untergräbt, die sie nicht richtig retten kann.

Die Regierung Erdogan hingegen wird durch eine starke Reaktion auf das Beben an Legitimität gewinnen.

EU-Länder und NATO folgen dem Beispiel der USA

NATO-Chef Jens Stoltenberg ahmte die Biden-Regierung nach und äußerte „volle Solidarität “ mit dem Verbündeten Türkei. Er sagte, er sei in Kontakt mit der obersten Führung der Türkei und „die NATO-Verbündeten mobilisieren jetzt Unterstützung“, wobei er Syrien ganz ausließ.

Der britische Außenminister James Cleverly sagte, Großbritannien entsende ein Team von 76 Such- und Rettungsspezialisten, Ausrüstung und Rettungshunden sowie medizinische Notfallteams in die Türkei.

Schlauerweise ließ Syrien, ähnlich wie andere westliche Verbündete wie Deutschland, Polen und sogar Griechenland, den historischen Feind der Türkei, aus, das Präsident Erdogan „sofortige Hilfe“ zusagte , jedoch nicht Syriens Assad – obwohl Assad einen internationalen Aufruf zu humanitärer Hilfe herausgab.

Von der Hilfe, die durchkommt, kommt die Mehrheit aus dem globalen Süden. Transportflugzeuge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Iran, Oman, Ägypten, dem Irak, Armenien, China, Indien, Pakistan und Russland sind mit Hilfsgütern beladen in Syrien gelandet; Der Libanon hat sein Meer und seine Flughäfen für Hilfslieferungen nach Syrien zur Verfügung gestellt, und sogar Palästina hat ein Rettungsteam entsandt.

Große Schwierigkeiten

Ein Chirurg aus Aleppo, Mohamed Zitoun, der jahrelang Opfer des Syrienkrieges behandelte, sagte, dass er noch nie so viele Verletzte und das Ausmaß ihrer Verletzungen durch das Erdbeben erlebt habe und dass die Notfallteams des Krankenhauses, in denen er arbeitete In Bab al-Hawa nahe der türkischen Grenze gingen Antibiotika, Beruhigungsmittel, chirurgisches Material, Blutbeutel, Verbände und Infusionen aus. [3]

Syrien steht bei der Reaktion auf das Erdbeben vor besonderen Schwierigkeiten, weil a) die einzige Überfahrt zwischen Syrien und der Türkei, die von den Vereinten Nationen für den Transport internationaler Hilfsgüter nach Syrien zugelassen ist, nach Angaben von UN-Beamten aufgrund von Erdbebenschäden an den umliegenden Straßen nicht funktioniert ; b) Der internationale Flughafen von Damaskus wird nach einem israelischen Luftangriff auf die Anlage am 2. Januar, der die Landung humanitärer Hilfe behindert, immer noch repariert und gewartet; und c) wegen der Verwüstungen, die der 12-jährige Krieg in Syrien und die brutalen Wirtschaftssanktionen der USA und der EU angerichtet haben, die nicht aufgehoben werden.

Al Mayadeen , eine panarabische libanesische Zeitschrift, berichtete am 6. Februar: „Aufgrund des Krieges, der die Infrastruktur in Syrien schwächte, der drakonischen westlichen Sanktionen, die dem Land auferlegt wurden, der US-Besetzung einiger syrischer Gebiete sowie der Plünderungen von Milliarden Dollar seiner Ressourcen ist Syrien nicht in der Lage, vollständig auf die tragische Katastrophe zu reagieren. Dadurch steigt die Zahl der Opfer des Erdbebens der Stärke 7,8.“

US-Sanktionen und der Caesar Act – ein Instrument des Regimewechsels

Die Carter-Administration verhängte erstmals 1979 Sanktionen gegen Syrien, als sie Syrien als „staatlichen Sponsor des Terrorismus“ bezeichnete.

Neue Runden wurden 2004 und 2011 verhängt, als der von den USA unterstützte Aufstand gegen Assad begann und ihm Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden.

Im Dezember 2019 unterzeichnete Präsident Donald Trump das Caesar-Gesetz , wonach jeder, der Geschäfte mit den syrischen Behörden tätigt, möglicherweise Reisebeschränkungen und finanziellen Sanktionen ausgesetzt wird, während lebenswichtige Medikamente und Lebensmittel an der Einreise in das Land gehindert werden.

Das Caesar-Gesetz wurde nach einem Überläufer der Regierung, Caesar, benannt, der Tausende von Fotos durchsickern ließ, auf denen behauptet wurde, Zivilisten durch Assads Sicherheitskräfte gefoltert zu haben.

Fast die Hälfte der Fotos zeigte tatsächlich getötete Regierungssoldaten und Opfer von Autobomben und anderer kriegsbedingter Gewalt, und viele andere zeigten Soldaten, die im Kampf gestorben waren – keine Folterzentren der Regierung.

Caesars Identität war ebenfalls unklar und er wurde verdächtigt, im Dienst der CIA zu stehen.

Heben Sie Ihre gottverdammten Sanktionen auf

Die unabhängige Journalistin Vanessa Beeley veröffentlichte auf ihrem Telegram-Kanal einen Bericht des nordsyrischen Einwohners Bashar Murtada: „Internationale Frachtflugzeuge können aufgrund der US-Blockade nicht auf syrischen Flughäfen landen, und die Länder verlangen von syrischen Fluggesellschaften, Hilfsgüter an Bord zu transportieren ihre Zivilflugzeuge!!! Der sogenannte Caesar Act steht bekanntlich im Zusammenhang mit der Ausübung von Wirtschaftsterrorismus und gilt als eine der gefährlichsten Arten von Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Beeley veröffentlichte eine weitere Erklärung des Aleppo-Geschäftsmanns und ehemaligen Abgeordneten Fares Shehabi: „Heben Sie Ihre gottverdammten Sanktionen auf, damit wir unsere Flughäfen öffnen können, um internationale Hilfe zu erhalten! Allein in Aleppo wurden mehr als 50 Gebäude zerstört, was bisher zu mehr als 160 Toten und Tausenden von Verletzten geführt hat. Tausende Familien sind jetzt ohne Obdach! Welche Art von bösen Regierungen verhängen Wirtschafts- und Reisesanktionen gegen vom Erdbeben verwüstete Nationen?!“

Sanktionen dürfen also nicht zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden

Shehabis Antwort wurde vom Rat der Kirchen im Nahen Osten (MECC) wiederholt, der die sofortige Aufhebung der gegen Syrien verhängten Sanktionen forderte und beschuldigte, dass die derzeitige Blockade ihre Organisation daran gehindert habe, Hilfsmaßnahmen für das Erdbeben im ganzen Land durchzuführen. „Wir fordern die sofortige Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien und die Gewährung des Zugangs zu allen Materialien, damit die Sanktionen nicht zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden“, sagten die Teilnehmer des Rates in einer Erklärung.

Drei prominente christliche Führer in Syrien veröffentlichten eine Erklärung mit ähnlicher Wirkung , ebenso wie der residierende UN-Koordinator in Syrien, Mostafa Benjamilh, und der Präsident des syrisch-arabischen Roten Halbmonds, Khaled Hboubati, die während einer Pressekonferenz in Damaskus sagten, dass „die Evakuierung Prozess- und Rettungsmaßnahmen sind aufgrund von Hindernissen, die sich aus den strengen Sanktionen ergeben, eingeschränkt. Wir haben einen Mangel an schweren Maschinen und Geräten, die zum Heben der Trümmer benötigt werden. Ich meine nicht Lastwagen oder Bulldozer, ich meine spezifische Maschinen, die Trümmer heben, ohne Menschen zu verletzen, die unter den Trümmern eingeschlossen sind …. Jetzt, mit dieser Naturkatastrophe, ist es an der Zeit, die Sanktionen aufzuheben.“

Eine höchst barbarische Antwort auf die menschliche Tragödie

Oberst (ret.) Richard Black, der 299 Kampfeinsätze in Vietnam flog und von 2012 bis 2020 als Republikaner im Senat von Virginia diente, war einer der wenigen ehemaligen hochrangigen Militärs oder Regierungsbeamten, die sich gegen die USA ausgesprochen haben militärische Interventionen an Orten wie Syrien und der Ukraine.

Einen Tag nach dem Erdbeben bezeichnete Col. Black die Reaktion der Biden-Regierung als „einen Racheakt gegen Syriens Weigerung, sich dem US-Regimewechselkrieg und den Sanktionen zu unterwerfen, die ihrem Land in den letzten 12 Jahren auferlegt wurden“.

Col. Black fuhr fort: „Ich muss Ihnen sagen, ich habe noch nie eine so barbarische Reaktion auf eine Tragödie gesehen, bei der Menschen in der Stadt Aleppo, Syrien, buchstäblich auf Betonhaufen blicken und ihr Leben zu Ende geht , sie frieren in der Kälte. Sie sind dort ohne Nahrung, ohne Wasser und sie sterben. In der Zwischenzeit nutzt das Außenministerium diese Gelegenheit, um die Tatsache erneut zu betonen, dass wir verbittert sind, weil wir dem syrischen Volk unseren Willen nicht aufzwingen konnten.

„Im Jahr 2020 verhängten die Vereinigten Staaten die Syrien-Sanktionen aus Wut darüber, dass Syrien die von den Vereinigten Staaten unterstützten ISIS- und Al-Qaida-Terroristen zurückgedrängt hatte und versuchte, die Regierung damit zu überwältigen. Das Außenministerium betrachtet dies nun als eine Gelegenheit, das Hunger- und Einfrierregime, das wir Syrien durch die grausamen Caesar-Sanktionen auferlegt haben, einfach zu verschärfen.

„Ich bin ziemlich angewidert von den Aktionen des Außenministeriums der Vereinigten Staaten. Es ist wirklich unanständig für jede zivilisierte Nation, dass sie diesen Moment wählt, um sich an den armen leidenden Menschen in Syrien zu rächen.“

Einige dieser Organisationen waren berüchtigt dafür, falsche Angriffe zu inszenieren , um die syrische Regierung in Verbrechen zu verwickeln, die sie nicht begangen hatte. Die Sonderberaterin des syrischen Präsidenten al-Assad, Bouthaina Shaaban, beschuldigte den Westen, Terroristen in Gebieten außerhalb der Kontrolle des syrischen Staates zu unterstützen, hauptsächlich um den Schutz von Daesh „ISIS“, „Jabhat al-Nusra“ und den „Weißhelmen“. “ und interessiert sich nicht für Gegenden, in denen die meisten Syrer leben. Bashars Vater Hafez hatte sich während des Kalten Krieges mit dem nasseristischen Ägypten und der Sowjetunion verbündet. ↑ Laut US News & World Report befindet sich das Krankenhaus, in dem Zitoun arbeitet, in einer von der Opposition gehaltenen Enklave im Nordwesten Syriens, einem Gebiet, das während des Konflikts im Land die Hauptlast russischer und syrischer Bombenangriffe trug, bei denen Hunderttausende ums Leben kamen, und in dem sich die Städte befanden sind stark von denen bevölkert, die aus anderen Gebieten Syriens geflohen sind. „Die erste massive Patientenwelle übertraf die Fähigkeiten jedes medizinischen Teams“, sagte der Chirurg. Die Ambulanz wurde in eine Krankenstation umgewandelt und Matratzen auf den Boden gelegt, während sich die Zimmer mit Opfern und verzweifelten Familienmitgliedern füllten. „Das ist eine riesige Katastrophe. Ich habe Beschuss erlebt und Massaker überlebt. Das ist ganz anders, erschreckend und entsetzlich.“ ↑

