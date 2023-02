Die Aussage des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius, dass die Welt ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin besser dran wäre, sei „absolut inakzeptabel“, so die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bei einem Briefing am Freitag. „Das ist kein erfundenes Land, das ist keine Sekte“, so Sacharowa weiter, „diese Leute vertreten nicht irgendeine persönliche Privatkanzlei, sie sind Vertreter des Volkes, das sie gewählt hat“

