PS:

Ohne diese Rede in allen Punkten zu unterstützen, dokumentieren wir sie an dieser Stelle.

In einigen zentralen Punkten muss man die Worte dieser mutigen US-Politikerin gutheissen.

Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café Berlin

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related