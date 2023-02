Hiermit unterzeichne ich den Aufruf: MANIFEST FÜR DEN FRIEDEN.

https://www.change.org/p/manifest-f%C3%BCr-frieden

Ich unterzeichne den Aufruf MANIFEST FÜR DEN FRIEDEN, obwohl die folgenden beiden Sätze extrem irritierend auf mich wirken.

Dies nämlich genau sind Behauptungen, die ich vehement zurückweise, weil sie eine Schuld der russischen Streitkräfte implizieren.

Es heisst:

„Frauen wurden vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert.“



Und dann weiter:

„Die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität.“

Diese beiden Sätze haben mich fast dazu gebracht diesen Text nicht zu unterzeichnen. Aber werde jetzt doch unterzeichnen, weil die Forderung nach Verhandlungen im Mittelpunkt dieses Aufrufs steht.



Wir brauchen Friedensverhandlungen! Jetzt und sofort!

Dennoch plädiere ich immer wieder öffentlich gegen die Schuldzuweisungen gegen die Russische Föderation.



Ich fordere Frieden mit Russland! Hände weg von Russland!

Der Bruch des Völkerrechts, auch immer wieder von Sahra W. angeführt, fand tatsächlich bereits im Februar 2014 statt und eben NICHT im Februar des vergangenen Jahres

Meine Standpunkte sind übrigens auf der Webseite Berlin-gegen-Krieg.de dokumentiert. Einfach googeln!

Coop Anti-War Café, Heinrich Bücker

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related