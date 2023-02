Ein Kämpfer des Regiments Asow, Wadim Gusjew, hat in einem auf Telegram veröffentlichten Video beschrieben, wie ukrainische Soldaten in Mariupol Zivilisten hingerichtet haben. Gusjew, der den Beinamen „Psycho“ trägt, erzählte über eines der Verbrechen wie folgt:



„Es waren hauptsächlich alte Leute und bettlägerige Patienten dort. Sie warfen Molotowcocktails auf das Gebäude, damit es nicht an die Truppen der Russischen Föderation fiel. Sie wollten das Gebäude zusammen mit der Zivilbevölkerung verbrennen.“



Bemerkenswert an den Schilderungen des Kämpfers ist, dass die ukrainischen Verbrecher Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt haben, ohne dass ihnen ihre Befehlshaber zuvor solche Befehle gegeben hatten.



„Psycho“ erwähnte noch eine Reihe weiterer grausamer Details, etwa wie Asow-Soldaten auf vorbeifahrende Autos mit Zivilisten schossen oder Passanten ohne Anlass hinrichteten.



Das russische Ermittlungskomitee kündigte an, die Umstände der ans Licht gekommenen Straftaten aufzuklären.

