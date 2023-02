Die Erdbebenkatastrophe zwischen der Türkei und Syrien erfordert globale Zusammenarbeit, keine US-Sanktionen (struggle-la-lucha.org)

https://www.struggle-la-lucha.org/2023/02/10/turkey-syria-earthquake-catastrophe-needs-global-cooperation-not-u-s-sanctions



9. Februar – Die Zahl der Todesopfer durch das beispiellose Ausmaß des Bebens der Stärke 7,8, das die Türkei und Syrien getroffen hat, liegt jetzt bei über 23.000. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden fast 70.000 Menschen verletzt und etwa 315.000 vertrieben. Mindestens 24 Millionen Menschen und 4 Millionen Gebäude waren betroffen.

Den Überlebenden, die nun obdachlos und harten Winterbedingungen ausgesetzt sind, droht eine menschliche Katastrophe. Die Infrastruktur, die Wasser und Nahrung liefert, ist zerstört.

Reaktion von Biden und den USA fehlt

Präsident Joe Biden hat in seiner „State of the Union“ vom 7. Februar nicht auf diese Tragödie angespielt. Am 6. Februar schickte Biden eine oberflächliche Nachricht an die türkische Regierung, in der er nicht näher bezeichnete Unterstützung anbot.

Bis heute hat die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID), die zur Finanzierung des „Regimewechsels“ National Endowment for Democracy (NED) beiträgt, angekündigt, dass sie zwei Rettungsteams entsenden wird. Ein Team stammt von den Los Angeles County Firefighters und das andere von der Virginia Task Force-1.

Außenminister Antony Blinken sagte, es werde keine Hilfe für Syrien geben. Zeitraum.

Andererseits hat China bereits 5,9 Millionen Dollar an Hilfe für die Türkei und 4,4 Millionen Dollar für Syrien angekündigt. Chinas Such- und Rettungsteams, sowohl staatliche als auch private, sind vor Ort.

Sanktionen sofort aufheben

Die National Union of Syrian Students in Damaskus veröffentlichte am 2. Februar einen Appell, in dem sie ein sofortiges Ende der Belagerung und der einseitigen Zwangswirtschaftssanktionen forderte, die Syrien und seinem Volk in den letzten 12 Jahren auferlegt wurden. Darüber hinaus forderten sie dringend Hilfe zur Eindämmung des Leids, darunter Geldtransfers für die Betroffenen.

John Parker, ein nationaler Organisator der Socialist Unity Party, der kürzlich auf einer Informationsreise in den Donbass reiste und 2013 Syrien besuchte, rief wütend aus: „Die US- und EU-Sanktionen gegen Syrien müssen während dieser Krise sofort aufgehoben werden!“

Parker fuhr fort: „ Wie kann es eine Rechtfertigung für die US-Regierung geben, über 100 Milliarden Dollar auszugeben, um einen Stellvertreterkrieg der USA und der NATO gegen Russland zu finanzieren, während die Bedürfnisse von Millionen von Menschen unerfüllt bleiben und die Angst von Kindern und ihren Eltern in der Türkei und Syrien klingt in unseren Ohren.“

„Seit dem tödlichen Erdbeben ist jetzt über eine Woche vergangen. Als es darum ging, Panzer, Bomben, Drohnen und allerlei andere Waffen nach Kiew zu schicken, ging es praktisch über Nacht. Wie viele Menschenleben sind unter den Trümmern in Syrien verloren gegangen, die hätten gerettet werden können, wenn die notwendige Ausrüstung und die Menschenkraft eiligst zum Schauplatz gebracht worden wären.“

Das massive Erdbeben traf ein großes Gebiet im Süden und in der Mitte der Türkei, einschließlich der Provinzen Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Adiyaman, Osmaniye und Adana. In Syrien waren die Provinzen Idlib und Aleppo sowie die Küstenregionen Latakia und Tartus betroffen. Nordsyrien beherbergt auch 62.000 palästinensische Flüchtlinge, die in den Lagern Lattakia, Neirab, Ein-el Tal und Hama leben.

Während Wissenschaftler noch herausfinden müssen, wie man genaue Vorhersagen darüber treffen kann, wann Erdbeben auftreten werden, können Seismologen abschätzen, wo Erdbeben wahrscheinlich auftreten werden, indem sie Wahrscheinlichkeiten und Vorhersagen berechnen. Wahrscheinlichkeiten können basierend auf der durchschnittlichen Rate vergangener seismischer Aktivität in einer Region berechnet werden.

China ist führend im Einsatz von KI

Künstliche Intelligenzsysteme wurden von Forschern der University of Science and Technology of China und der China Earthquake Administration entwickelt, um Vorhersagen zu beschleunigen. Die KI wird in Yunnan und Sichuan getestet, wo China im Jahr 2008 über 87.000 Menschen durch Erdbeben getötet hat. Das System heißt EarthX.

Globale Zusammenarbeit und Sozialismus werden dringend benötigt, um Leben zu retten; US-Imperialismus, Krieg und Sanktionen bedrohen die Menschheit.

