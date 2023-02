Das Weiße Haus übernimmt die venezolanische Botschaft in Washington DC (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/white-house-takes-possession-of-venezuelas-embassy-in-washington-dc/

Seit diesem Montag, dem 6. Februar, hat das US-Außenministerium das Hauptquartier der venezolanischen Botschaft, die Residenz des Botschafters in Washington DC und das venezolanische Konsulat in New York in Besitz genommen, heißt es in einem Bloomberg- Bericht, in dem „mit der Angelegenheit vertraute Personen“ zitiert werden. Dies geschah als Reaktion auf die Auflösung der gefälschten venezolanischen diplomatischen Vertretung unter der Leitung von Carlos Vecchio nach der Absetzung von Juan Guaidó als „Interimspräsident“, eine Entscheidung, die von denselben rechtsextremen Gruppen getroffen wurde, die diese fiktive Position auf US-Befehl hin beibehalten hatten.

Die Verwahrung der Liegenschaften ist anonymen Quellen zufolge darauf zurückzuführen, dass es nach Ansicht der US-Diplomatie und ihrem verfehlten Verständnis internationaler Regeln keine Exekutive gibt, die die Bolivarianische Republik Venezuela vertritt. Dabei wird außer Acht gelassen, dass Washington in den letzten Monaten hochrangige Delegationen entsandt hat, um direkt mit der Regierung von Nicolás Maduro zu verhandeln.

Die USA hätten die Botschaft, eine Diplomatenresidenz, „und mindestens zwei weitere Gebäude in Washington sowie mindestens ein Gebäude in New York“ in Besitz genommen, heißt es in dem Bericht. Daher würden die Vereinigten Staaten die venezolanische Präsidentschaft als politisches und diplomatisches Vakuum beurteilen, ein Paradoxon, das keinen Zweifel daran lässt, dass das „Guaidó-Projekt“ endgültig gescheitert ist.

Bloomberg kommentiert, dass „der Vorfall zu der Verwirrung darüber beiträgt, wer die Opposition im Ausland vertreten wird“, da Guaidó für Washington nicht mehr der „legitime Herrscher“ Venezuelas ist, aber sein „Interimsteam“ weiterhin Besitz von venezolanischen Vermögenswerten im Ausland behält, wie z wie die CITGO Petroleum Corp, Geld auf internationalen Bankkonten und das von der Bank of England beschlagnahmte Gold.

Obwohl die illegitime Nationalversammlung – 2015 nur für fünf Jahre gewählt (AN 2015) – den Protegé von Leopoldo López als „Interimspräsidenten“ absetzte und damit Carlos Vecchio aufhörte, der „venezolanische Botschafter in den Vereinigten Staaten“ zu sein, ernannten sie Fernando Blasi zu diesem sein Nachfolger; aber die Biden-Administration hat ihn nicht anerkannt, weil die Entscheidung nicht von einer Exekutive ausgeht.

So wurde den Arbeitern von AN 2015, die in den diplomatischen Räumen in Washington DC und New York lebten (Usurpationsfunktionen), nach der US-Entscheidung der Zutritt zu den Räumlichkeiten verweigert. „Im Januar“, berichtet das New Yorker Outlet, „wurde ihnen eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, um ihren Einwanderungsstatus zu klären, so die Quelle.“

Stehen Washington die Türen offen, um die Präsidentschaft von Nicolás Maduro nach monatelangen Verhandlungen im Rahmen der Mexiko-Gespräche sowie US-Diplomatenreisen in den Miraflores-Palast als legitim anzuerkennen? Es ist ungewiss, wenn man die offiziellen Äußerungen des Weißen Hauses berücksichtigt; Die Regierung von Joe Biden sagte, sie werde die AN 2015 weiterhin als „legitim“ und Präsident Nicolás Maduro als „illegitim“ anerkennen.

Die Botschaftsschützer

Kevin Zeese, Margaret Flowers, Adrienne Pine und David Paul hatten als Teil des Embassy Protection Collective begonnen, in der venezolanischen Botschaft zu leben, um sie vor der Besetzung durch die von Juan Guaidó unterstützten venezolanischen Oppositionskräfte zu schützen. Guaidó hatte mit Unterstützung der USA einen Staatsstreich gegen den demokratisch gewählten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro inszeniert.

Im April 2019, als das Guaidó-Projekt begann, war die venezolanische diplomatische und konsularische Vertretung in den Vereinigten Staaten gezwungen, das Land zu verlassen, sodass antiimperialistische Solidaritätsgruppen die Verantwortung übernahmen, das Botschaftsschutzkollektiv zu gründen, um rechtsextreme und gefälschte Venezolaner zu vermeiden Diplomaten, diese Einrichtungen zu nehmen.

Das Kollektiv begann mit Genehmigung der venezolanischen Regierung und in voller Übereinstimmung mit den Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen mit der Besetzung und dem Schutz der Botschaft.

Im Mai 2019, 37 Tage nachdem die Beschützer begonnen hatten, in der Botschaft zu leben, brach die Polizei illegal in die vier verbliebenen Mitglieder des Botschaftsschutzkollektivs ein und verhaftete sie, nachdem die anderen von fast 30 Mitgliedern das Gebäude freiwillig verlassen hatten, um rechtlichen Belästigungen zu entgehen. Der verstorbene Kevin Zeese, Margaret Flowers, Adrienne Pine und David Paul, die vier verbleibenden Mitglieder des Embassy Protection Collective, waren mehrere Monate lang einem langen und teuren Rechtsstreit ausgesetzt, nachdem im Februar 2020 ein Gerichtsverfahren angekündigt worden war.

Nach dem Wiener Übereinkommen sind die Räumlichkeiten einer ausländischen Mission „unverletzlich“, und „die Bediensteten des Empfangsstaats dürfen sie nur mit Zustimmung des Missionsleiters betreten“. Selbst wenn die diplomatischen Beziehungen zwischen zwei Ländern unterbrochen werden, sieht Artikel 45 der Konvention vor, dass „der Empfangsstaat auch im Falle eines bewaffneten Konflikts die Räumlichkeiten der Mission sowie ihr Eigentum und ihre Archive respektieren und schützen muss“. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Vereinten Nationen nur eine legitime Regierung in Venezuela anerkennen: die von Präsident Nicolás Maduro geführte.

( Mission Truth ) mit Inhalten der Orinoco Tribune

Übersetzung: Orinoco Tribune

OT/JRE/AU

