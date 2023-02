Die Kirchenoberhäupter Syriens fordern von der UN und von allen Regierungen, die Syrien sanktionieren, ein sofortiges Ende aller Sanktionen.

Im Februar 2023, verloren Tausende von Syrern ihr Leben, viele Kirchen, Einrichtungen und Häuser wurden zerstört und zahlreiche Familien wurden vertrieben.



Diese Naturkatastrophe verschlimmert den Leidensweg des syrischen Volkes, das nach wie vor unter den Tragödien des Krieges, der Krisen, der Katastrophen, der Epidemien und der harten wirtschaftlichen Härten leidet, die sich aus der Inflation, dem Mangel an unentbehrlichen Materialien, Medikamenten und dem täglichen Grundbedarf ergeben, der für ein Überleben und ein Leben in Würde notwendig ist.



Wir, die drei Patriarchen und die Oberhäupter der Kirchen in Syrien, fordern die Vereinten Nationen und die Länder, die Sanktionen gegen Syrien verhängen, auf, das Embargo und die ungerechten Sanktionen gegen das syrische Volk aufzuheben und außergewöhnliche Maßnahmen und sofortige Initiativen zu ergreifen, um die Lieferung der dringend benötigten Hilfsgüter und humanitären Hilfe sicherzustellen. Wir appellieren auch an das Gewissen aller Menschen guten Willens, sich für die Syrer einzusetzen, um ihrem Elend ein Ende zu bereiten und ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen, wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vorgesehen ist.



Wir beten für die Opfer und ihre Familien und bitten den Herrn, den Seelen der Verstorbenen Ruhe und den Verwundeten Genesung zu schenken. Wir beten auch für alle, die in den Bereichen Hilfe, Rettung und Krankenhausversorgung tätig sind. Wir appellieren an die Regierungen, die internationalen Organisationen, die Nichtregierungsorganisationen, die Wohltätigkeitsorganisationen und die Friedensverfechter in aller Welt, die Hilfs- und Rettungsmaßnahmen ungeachtet aller politischen Erwägungen zu unterstützen.



Damaskus, 7. Februar 2023



Johannes X.

Griechisch-orthodoxer Patriarch



Il Aphrem Ignatius

Patriarch der Syrisch-Orthodoxen Kirche



und die Oberhäupter der Kirchen in Syrien



Josef I.

Griechisch-katholischer melkitischer Patriarch

