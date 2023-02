David Swanson über US-Kriege und feindliche Nationen

Seit dem Zweiten Weltkrieg, während eines angeblich goldenen Zeitalters des Friedens, hat das US-Militär etwa 20 Millionen Menschen getötet oder dabei geholfen, mindestens 36 Regierungen zu stürzen, sich in mindestens 86 ausländische Wahlen einzumischen, versucht, über 50 ausländische Führer zu ermorden, und Bomben auf Menschen in über 30 Ländern abgeworfen.

Die Vereinigten Staaten sind verantwortlich für den Tod von 5 Millionen Menschen in Vietnam, Laos und Kambodscha und über 1 Million allein seit 2003 im Irak. Seit 2001 zerstören die Vereinigten Staaten systematisch eine Region der Welt, indem sie Afghanistan, Irak, Pakistan, Libyen, Somalia, Jemen und Syrien bombardieren, ganz zu schweigen von den Philippinen.

Die Vereinigten Staaten haben „Spezialeinheiten“, die in zwei Dritteln der Länder der Welt operieren, und Nicht-Spezialeinheiten in drei Vierteln von ihnen.



David Swanson, „U.S. Wars and Hostile Nations: A List“ davidswanson.org

