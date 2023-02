„Mali ist solidarisch mit Russland“ – Außenminister Diop empfängt den russischen Außenminister Sergei Lawrow

VIDEO LINK HIER

Der russische Außenminister Sergei Lawrow erörterte mit seinem malischen Amtskollegen Abdoulaye Diop die Zukunft der bilateralen Zusammenarbeit. Es ist das erste Mal, dass ein russischer Diplomat in die Republik kommt. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern halten jedoch seit mehreren Jahrzehnten an.

Lawrow wies darauf hin, dass die Staats- und Regierungschefs beider Länder beabsichtigen, die umfassende Zusammenarbeit fortzusetzen, und an der Verwirklichung gemeinsamer und vielversprechender Projekte interessiert sind. Die Diplomaten erörterten Pläne in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Investitionen sowie die laufenden militärisch-technischen Partnerschaftsprogramme.

„Wir werden unsere Zusammenarbeit mit Russland stärken“, bestätigte der malische Außenminister und erklärte, dass Mali sich „für die (…) getroffene Partnerwahl nicht entschuldigen“ werde. Auch beim Thema Sanktionen zeigt sich Mali solidarisch mit Russland: „Wir werden keine Sanktionen gegen andere Länder unterstützen“, so Diop.

