Ich bin am Sonntag nach einem Monat Reisen in exotische und warme Länder südlich des Äquators nach Brüssel zurückgekehrt. Der Wiedereintrittsschock bei der Ankunft in Belgien war viel größer als der Rückgang der Außenlufttemperatur um 27 Grad Celsius. Nach einem Monat mit nur sehr begrenztem Empfang russischer Nachrichten aufgrund von Satellitenproblemen und Problemen mit dem Hotelservice schaltete ich gestern Abend die Nachrichten- und Talkshow „Sixty Minutes“ des russischen Staatsfernsehens auf www.smotrim.ru ein und bekam eine volle Explosion zum Stand der Beziehungen zu den USA, die kurz vor dem Weltuntergang stehen.

Erlauben Sie mir, Ihnen den entscheidenden Punkt mitzuteilen, nämlich die bald bekannt zu gebenden Änderungen der russischen Doktrin über den Ersteinsatz von Atomwaffen und ihre neuen, präziseren roten Linien, die sich aus den Plänen für Russlands Teilung und Zerstörung ergeben haben, die zu sein scheinen täglich im US-Fernsehen ausgestrahlt.

Wie üblich brachte Yevgeny Popov, Mitglied der Staatsduma und Moderator von „Sixty Minutes“, viele Videoausschnitte aus dem westlichen Fernsehen auf den Bildschirm, darunter eine lange Erklärung von Generalleutnant Ben Hodges, dem ehemaligen Befehlshaber aller US-Streitkräfte in Europa 2014 bis 2017 darüber, wie die Ukrainer Langstrecken-Präzisionsraketen erhalten müssen, damit sie die russische Krim und auch weiter in das russische Kernland angreifen können. Das Interview, aus dem diese Erklärung stammt, erscheint noch nicht in der Google-Suche, aber aus Interviews, die 2022 veröffentlicht wurden, geht hervor, dass Hodges kein Verrückter ist, und seine Aussagen müssen, wie Popov sagte, mit äußerster Ernsthaftigkeit genommen werden.

Der Kontext für die radikale Eskalation, die jetzt in den Vereinigten Staaten diskutiert wird, ist natürlich die Erwartung einer massiven russischen Offensive, die in Kürze beginnen wird, wenn der Jahrestag der Militärischen Spezialoperation näher rückt. Die bevorstehende Niederlage der ukrainischen Streitkräfte hat die Aufmerksamkeit in Washington geschärft.

Einer der regelmäßigen Diskussionsteilnehmer von „Sixty Minutes“ wandte sich dann direkt in die Kameras und sagte, dass Russlands Nukleardoktrin angesichts dieser aggressiven Pläne, die in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt werden, überarbeitet werde, sodass Russland auf eine Politik der „präventiven“ Taktik zusteuere, auf Atomschläge, ähnlich wie in den Vereinigten Staaten. Wenn die Ukraine außerdem die Krim und das Kernland Russland angreift, wird Russland gemäß den Plänen reagieren, die jetzt festgelegt werden. Diese Pläne sehen Gegenschläge gegen US-Militäranlagen in Europa und in den kontinentalen Vereinigten Staaten mit Hyperschallraketen vor. Der Diskussionsteilnehmer forderte, dass diese Androhung von Gegenschlägen in Europa und den USA öffentlich und explizit gemacht wird, damit niemand im Zweifel darüber ist, was vom Kreml zu erwarten ist.

So ist jetzt die Lage. Die Russen räumen mit der Fiktion eines Stellvertreterkrieges auf und enthüllen den ko-kriegerischen Status der USA und ihrer NATO-Verbündeten in Vorbereitung auf einen kinetischen Krieg mit der NATO. Wie unser berühmter ehemaliger Präsident, ein Mann weniger Worte, sagen würde: „Nicht gut!“

Erlauben Sie mir auch, mit meiner Leserschaft die bittere Medizin zu teilen, die ich gerade mit unserer Tochter geteilt habe: Suchen Sie nach einer Notluke!

Entweder, wie ich inbrünstig hoffe, wird es eine Antikriegsbewegung in den USA geben, in Europa, die sich aus den Schocktherapie-Nachrichten ergibt, die sich jetzt in Bezug auf den bevorstehenden kinetischen Krieg zwischen der NATO und Russland entwickeln, ODER wenn dies nicht der Fall ist, wird es jedermann sein für ihn selbst.

1937 gab es in Berlin Juden, die beschlossen, den Sturm zu überstehen und dort zu bleiben. Andere fuhren mit den ersten Booten nach England, in die USA, nach Südamerika. Wir alle in der nördlichen Hemisphäre stehen jetzt möglicherweise vor der gleichen existenziellen Entscheidung.

