Das erste Jahr des Krieges zwischen Russland und der Ukraine rückt näher, und die vom israelischen Geheimdienst behaupteten Kriegsverluste offenbaren die schrecklichen Dimensionen des Krieges.

Angeblich sind die Felddaten vom 14. Januar 2023, die auf israelischen Geheimdienstinformationen beruhen, wie folgt aufgelistet:

RUSSLAND:

Russische Verluste im Feld mit 418 Tausend Soldaten (plus 3.500.000 Reservisten) und einer wachsenden Zahl von Wagner-Söldnern :

23 Flugzeuge

56 Hubschrauber

200 (S)UAV

889 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge

427 Haubitzen (Artilleriesysteme)

12 Luftabwehrsysteme

18.480 Tote

44.500 Verwundete

323 Gefangene

UKRAINE:

Die Verluste von 734 Tausend Soldaten (plus 100 Tausend Reservisten) und NATO-Offizieren, Soldaten und Söldnern auf dem Gebiet der Ukraine stellen sich wie folgt dar

302 Flugzeuge

212 Hubschrauber

2.750 (S)UAV

6.320 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge

7.360 Haubitzen (Artilleriesysteme)

497 Luftabwehrsysteme

157.000 Tote

234.000 Verletzte

17.230 Gefangene

234 Tote – NATO-Militärausbilder (USA und Großbritannien)

2.458 Tote – NATO-Soldaten (Deutschland, Polen, Litauen, …)

5.360 Tote – Söldner

