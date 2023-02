Mexiko: Kommuniqué der Zapatistas verurteilt „russischen Angriffskrieg in der Ukraine“. Mexikos Präsident Manuel Lopez Obrador fordert dagegen einen „Vermittlungsausschuss“, dem der indische Premier Modi, UN-Generalsekretär Guterres und Papst Franziskus angehören solle.

Die Zapatistas schreiben in einem Komminique: Nun ist der Krieg auch in Europa angekommen. Und die Zapatistas zeigen ihre Solidarität. Sie fordern ein Ende der russischen Invasion und stellen sich auf die Seite der Zivilbevölkerung in der Ukraine und Russland, solidarisieren sich mit denjenigen dort, die rebellieren:

„Es verbindet, eint sie untereinander – wie es sie mit uns verbindet, eint – nicht nur das NEIN zum Krieg sondern auch die Ablehnung, sich Regierungen ‚anzuschließen‘, die ihre Leute unterdrücken“, heißt es in dem Kommuniqué.



Laut einer regierungsunabhängigen Umfrage des Lewada-Zentrums aus Russland unterstützen jedoch 76 Prozent von mehr als 1600 befragten Menschen die sogenannte militärische Spezialoperation in der Ukraine. Knapp die Hälfte der Befragten gaben sogar an, den Krieg „definitiv“ zu unterstützen. Lediglich 18 Prozent antworteten, dass sie den Krieg nicht unterstützen.

Im Zusammenhang mit der russischen Invasion der Ukraine wurde der Präsident von Mexiko befragt, was seine persönliche Meinung über die Figur von Wladimir Putin, dem derzeitigen russischen Präsidenten, sei.

„Er ist ein Führer“, sagte Präsident López Obrador. „Ich bewerte niemanden. Es ist nicht Mexikos Politik, irgendjemanden zu beleidigen, irgendeine Regierung (…) Mexiko respektiert alle Regierungen und ist keine Kolonie „, sagte er.

Er fügte hinzu, wie er bereits erwähnt hat, dass Mexiko keine Kolonie „weder von Russland noch von China noch der Vereinigten Staaten“ sei, und er versicherte, dass er Vereinbarungen wünsche.

„Ich möchte, dass eine Einigung erzielt wird, dass Frieden erreicht wird, dass die Menschen nicht leiden, dass Menschenleben nicht verloren gehen. Das will ich. Und es gibt eine Möglichkeit für sie, Vereinbarungen zu erzielen „, fügte López Obrador hinzu. „Es ist Sache für sie, sich ‚oben niederzulassen.“

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador erklärte dann im vergangenen September, seine Regierung werde den Vereinten Nationen einen Plan zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine vorlegen, kurz nachdem er die Weltorganisation kritisiert und Reformen gefordert hatte.

Lopez Obrador, der eine nicht-interventionistische Außenpolitik vertritt, sagte, sein Plan beinhalte die Schaffung eines „Vermittlungsausschusses“, dem der indische Premierminister Narendra Modi, UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Papst Franziskus angehören solle.







