In der historischen fünfmonatigen Schlacht von Stalingrad (August 1942 bis Februar 1943) besiegten die sowjetische Rote Armee und Partisanen die einfallenden Nazi-Streitkräfte und markierten den Beginn des Rückzugs und der Niederlage der Nazis im Zweiten Weltkrieg

Am 2. Februar organisierten Kommunisten und mehrere antifaschistische Gruppen auf der ganzen Welt Veranstaltungen, um den 80. Jahrestag des Sieges der sowjetischen Streitkräfte über die deutschen Nazis in der Schlacht von Stalingrad während des Zweiten Weltkriegs zu begehen. Unter der Schirmherrschaft der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) fanden große Gedenkveranstaltungen in Wolgograd (früher Stalingrad), Moskau und anderen großen Städten Russlands statt.

Die Schlacht von Stalingrad (23. August 1942 bis 2. Februar 1943) war eine der blutigsten Episoden des Zweiten Weltkriegs, die zwischen den Invasionstruppen Nazideutschlands und der Roten Armee und Partisanen der Sowjetunion ausgetragen wurde. In der historischen Schlacht, die zum Tod von über zwei Millionen Menschen führte, setzte sich die Sowjetarmee durch und zwang die Nazis zur Kapitulation. Dies markierte den Beginn des Rückzugs und der Niederlage der Nazis im Zweiten Weltkrieg.

Für die diesjährige Gedenkfeier des Sieges von Stalingrad forderte Gennadi Sjuganow von der KPRF-Führung den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, der heldenhaften Stadt ihren wahren Namen zurückzugeben – Stalingrad.

Der Name der Stadt – der Verwaltungshauptstadt der Oblast Wolgograd am Westufer der Wolga – wurde 1961 in Wolgograd geändert. 2013 beschloss die Wolgograder Stadtduma, den Namen an neun Tagen im Jahr ehrenhalber an Stalingrad zurückzugeben —2. und 23. Februar; 8. und 9. Mai; 22. Juni; 23. August; 2. September; 19. November; und 9. Dezember, die bedeutende Siege der Sowjetunion und der Arbeiterklasse markieren.

„Der Sieg bei Stalingrad war der Beginn der Umwandlung des Sowjetlandes in eine der beiden größten Weltmächte. Dies wurde durch die vollständige Niederlage der Faschisten im Bogen Orjol-Kursk und die weitere Befreiung Europas und der ganzen Welt vom Faschismus bestätigt“, sagte Sjuganow .

„Meiner Meinung nach ist es an der Zeit, dass Putin der Heldenstadt ihren wahren historischen Namen zurückgibt – Stalingrad. Ich glaube, dieser Schritt ist von grundlegender Bedeutung. Weil die Welt Stalingrad kennt. Der ganze Planet schätzte den Sieg der Roten Armee sehr. Unsere Aufgabe ist es, diese historische Wahrheit wiederherzustellen“, fügte er hinzu.

Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Großbritanniens (CPB), Rob Griffiths, sagte : „Die Arbeiterklasse und die Völker Großbritanniens feierten freudig den Sieg des russischen Volkes und der sowjetischen Roten Armee, weil sie wussten, dass dies ein Wendepunkt in der internationalen Kampf gegen Nazis und Faschismus“.

„So war es – und das sollte nie vergessen werden, was auch immer unsere Ansichten über den Krieg in der Ukraine heute sind.“

Roman Kononenko von CPRF sagte am 3. Februar gegenüber Peoples Dispatch : „Der Sieg in der Schlacht von Stalingrad zerstörte Hitlers Träume, die Stadt, die den Namen des Führers der Sowjetunion – Stalin – trägt, vom Antlitz der Erde auszulöschen. Der Heeresgruppe B von Nazi-Deutschland gelang es nicht, die Stadt zu erobern, unser Land von den strategisch wichtigen Öl- und Gasfeldern im Kaukasus abzuschneiden und die Kontrolle über die agrarische Kornkammer Sowjetrusslands zu übernehmen. All dies wurde dank der Standhaftigkeit, des Mutes, des Heldentums, der wahren Tapferkeit und des Patriotismus des sowjetischen Volkes und der Soldaten der Roten Armee möglich.“

„Dank des Mutes und der Selbstlosigkeit, die das sowjetische Volk in diesen harten Jahren gezeigt hat, haben wir heute die Möglichkeit zu leben, zu studieren und zu arbeiten. Der Sieg von Stalingrad ist für immer in die Weltgeschichte und die Geschichte Russlands eingeschrieben, und die Opfer der sowjetischen Soldaten, Offiziere und Zivilisten werden für immer in unseren Herzen bleiben!“ er fügte hinzu.

