Laut russischen Handelsdaten leistet China Militärhilfe an Russland unter Verstoß gegen US-Sanktionen, welche von westlichen Ländern verhängt wurden.

Laut russischen Zolldaten haben Chinas staatliche Verteidigungsunternehmen Navigationsausrüstung und Teile von Kampfflugzeugen und andere militärtechnische Ausrüstung an russische Verteidigungsunternehmen geliefert.

Danach hat China Zehntausende von Warenlieferungen an das russische Militär verschickt.

Kreml-Sprecher Peskow erklärte andererseits, dass Russland „über genügend technisches Potenzial verfüge“ für seine „spezielle militärische Option“.

US-Präsident Biden hat unterdessen ebenfalls Bedenken hinsichtlich chinesischer Unternehmen geäußert, die militärische Ausrüstung nach Russland liefern, so berichtete Bloomberg. Dies sei geschehen nachdem Beamte des Weißen Hauses Berichten zufolge Beweise dafür gefunden hatten, dass Peking die militärischen Bemühungen Russlands unterstützte.

