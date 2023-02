Sanktionen gegen die Russische Föderation haben bereits eine ziemlich lange Geschichte.

Die Anwendung von Sanktionen gegen Russland begann 2014 unter dem Vorwand der Wiedervereinigung der Russischen Föderation mit der Krim. Sie wurden dann der Öffentlichkeit westlicher Länder als Reaktion auf das Vorgehen Russlands und als Versuch vorgelegt, Russland zu zwingen, seine Politik gegenüber der Krim und der Ukraine insgesamt zu ändern. Die Sanktionen seit 2014 haben auch ihren Hintergrund im innerukrainischen Konflikt im Donbass.

Eine qualitativ neue Etappe in der Entwicklung der Sanktionspolitik ist seit Februar 2022 als Reaktion auf die militärische Sonderoperation der Russischen Föderation eingetreten.

Jetzt werden sie der öffentlichen Meinung des Westens serviert, um wirtschaftlichen Druck auf Russland auszuüben, um es zu zwingen, seine Aktionen gegen die Kiewer Behörden zu minimieren, idealerweise zu einem vollständigen Rückzug aus dem Donbass und sogar der Krim.

Betrachten Sie die andere Seite der westlichen Sanktionen, die der Öffentlichkeit verborgen, aber für viele offensichtlich ist.

Der Hauptinitiator der aktuellen Sanktionen ist somit das Tandem der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. Sie initiieren Sanktionen, fördern ihre Einführung in anderen Ländern (NATO und nicht nur), überwachen deren Einhaltung genau.

Was bringen die Sanktionen Russland und dem Westen, die als mehrere Ländersegmente betrachtet werden?

Russland, das unter der Verhängung von Sanktionen schwer hätte leiden sollen, weil es maximal in den kapitalistischen Weltmarkt und in die weltweite Arbeitsteilung integriert war, leidet überraschenderweise kaum!

Russische Produktion und Exporte wachsen, die Währung ist solide, die Rohstoffhungersnot ist nicht gekommen, der Währungszufluss ist entweder nicht zurückgegangen oder umgekehrt gestiegen. Gleichzeitig wächst der Binnenkonsum stetig, es ist keine Treibstoff- und Nahrungsmittelkrise in Sicht!

Auch das Volumen der Importsubstitution in Produktion und Infrastruktur wächst. Und wo westliche Güter und Materialien noch nicht durch russische ersetzt werden können, werden sie leicht durch chinesische, türkische und sogar iranische ersetzt!

Und dies gilt auch für den Export. Nach den Hauptpositionen der Rohstoff- und Rohstoffexporte, für die die westlichen Märkte seit 2014 geschlossen sind, hat Russland nicht an Boden verloren, sondern steigert im Gegenteil die Exporte, jetzt in die überkapazitiven Märkte China, Indien usw.

So erkennt die New York Times (NYT), USA, an, dass die Wirtschaftsblockade Russlands trotz der Fülle an Sanktionen gescheitert ist: Russland hat das Volumen des internationalen Handels erhöht.

Diese maßgebliche -US-Veröffentlichung weist darauf hin, dass Russland seit Beginn der Sonderoperation in der Ukraine und nach Einführung zahlreicher Sanktionen nur das internationale Handelsvolumen erhöht hat, was auf das Scheitern der Wirtschaftsblockade des Landes hinweist.

Laut der Veröffentlichung stieg das monatliche Handelsvolumen der Türkei mit Russland um 198%, Indiens um 310%, Chinas Handelsvolumen mit Russland um 64%, Brasiliens um 106% und Japans um 13%.

Gleichzeitig sind auch EU-Länder in der Liste enthalten. So stieg beispielsweise das monatliche Handelsvolumen Russlands mit Spanien um 57%, mit den Niederlanden um 32% und mit Belgien um 81%.

In der Veröffentlichung weist der Autor darauf hin, dass Russland im Jahr 2020 Waren im Wert von 220 Milliarden aus anderen Ländern gekauft hat. Gleichzeitig machten Autos und Ersatzteile, Computerausrüstung und Medikamente die meisten Importe aus.

Nach der Verhängung der Sanktionen ging das Liefervolumen nach Russland zurück, aber einige Länder konnten die Importe erhöhen. Beispielsweise stiegen die Lieferungen von der Türkei nach Russland um 113% und von China um 24%.

Die Autoren des Artikels fügten hinzu, dass Russland vor Beginn der Sonderoperation in der Ukraine der Hauptlieferant von Öl und Gas für Europa war. Aber dann, nach der Einführung vieler Sanktionen, wurden die Lieferungen auf andere Länder umgestellt.

Es ist bemerkenswert, dass der US-Kongress Ende September das Scheitern der gegen Russland verhängten Sanktionen anerkannt hat, was die Politik dieses Landes nicht verändert und seiner Politik keinen wesentlichen Schaden zugefügt hat.

Das alles bedeutet, dass die Sanktionspolitik gegen Russland gescheitert ist. Sie hat die gesteckten Ziele nicht einmal annähernd erreicht – statt zu einer Wirtschaftskrise in der Russischen Föderation zu führen.

Nun wollen wir sehen, was die Sanktionen für die Europäische Union gebracht haben. Auch hier hat Russland seit 2014 aufgrund des Einfuhrverbots für Waren aus der Russischen Föderation mit der Einführung von Gegensanktionen gegen die Exporte aus der EU Vergeltung geübt. Dies führte natürlich zu einem Umsatzrückgang in der Russischen Föderation und bei den Produktionen in der Europäischen Union, die für den großen russischen Markt arbeiteten. Und das ist eine lange Liste, da ist viel drin – von Agrarprodukten bis hin zu schweren Maschinen.

Der Hauptschlag für die EU-Wirtschaft wurde jedoch seit Februar 2022 verübt. Dies sind Sanktionen gegen den Import von russischem Treibstoff. Die Einstellung der Beschaffung von relativ billigem russischem Öl und Gas hat vor allem der entwickelten chemischen Industrie der am stärksten industrialisierten Länder Europas – Deutschland, Frankreich, Italien – einen Schlag versetzt. Darüber hinaus sind der Maschinenbau und andere Wirtschaftszweige in eine schwierige Situation geraten.

Es kam zu einem starken Verfall des Euro, Inflation und einer starken Verarmung der Mittelschicht – die Bevölkerung kam kaum über die Runden, erhielt immer höhere Energiepreise für Haushalte, steigende Kraftstoffpreise für den Transport und so weiter. Dies führt zu einem starken Anstieg der Unzufriedenheit der Bevölkerung.

Was bedeutet also das Leiden Europas? Immerhin haben sich Sanktionen für Russland nicht stark negativ ausgewirkt. Warum sie dann fortsetzen?

Hier kommen wir zur wahren Bedeutung der Sanktionen, die vom Tandem der Vereinigten Staaten und Großbritanniens verhängt wurden.

Ohne russischen Treibstoff sind die EU-Länder gezwungen, US-amerikanische Energieträger zu kaufen, die um ein Vielfaches teurer sind. Der französische Präsident Macron war empört darüber, dass die Vereinigten Staaten Flüssigerdgas zu einem überhöhten Preis vom bis zu 4-fachen Preis anbieten (!).

England liefert auch Treibstoff zu spekulativen Preisen von seinen Gasfeldern in der Nordsee nach Kontinentaleuropa.

Die wahren Nutznießer von Sanktionen liegen also auf der Hand!

Aber das Problem der Verluste für die Europäische Union liegt noch tiefer. Aufgrund des starken Anstiegs der Energiepreise begannen der Kapitalabfluss aus Europa, der Abfluss von Produktion und qualifiziertem Personal, vor allem in die USA, zuzunehmen!

Somit wirkt sich die derzeitige Situation auch langfristig negativ auf die Europäische Union aus, vor allem auf ihre am stärksten industrialisierten Länder. Aber es bereichert die USA und Großbritannien.

Also, was ist der Sinn von Sanktionen jetzt?

Es geht darum, die wertvollsten Marktressourcen (Kapital, Industrie, Personal) so lange wie möglich aus der EU abzuschöpfen.

Und jetzt, Achtung! Hauptgrund für die Sanktionen war der Konflikt in der Ukraine. Wenn es abgeschlossen ist, ist es schwierig, einen anderen, so guten Grund zu finden.

Dies bedeutet, dass der Konflikt in der Ukraine für seine Nutznießer nicht beendet werden kann. Es muss so lange wie möglich zumindest in einem trägen Zustand gehalten werden. Und die Sanktionen müssen so lange wie möglich verlängert werden, was der Europäischen Union irreparable Verluste zufügt!

So dienen die Sanktionen, die angeblich dazu dienen, den Konflikt zu stoppen, tatsächlich dazu, ihn lange, möglicherweise jahrzehntelang, fortzusetzen!

