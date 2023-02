Brasilien, Argentinien und Kolumbien widersetzen sich Forderungen der USA und der EU, Waffen an die Ukraine zu liefern. (peaceandplanetnews.org)

https://peaceandplanetnews.org/latin-america-refuses-to-send-ukraine-weapons/

Brasilien, Argentinien und Kolumbien haben Anträge der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union abgelehnt, Waffen an die Ukraine zu liefern. Linke lateinamerikanische Führer haben auf Frieden mit Russland gedrängt und Neutralität im neuen Kalten Krieg des Westens gefordert.

Der Kommandant des Südkommandos des US-Militärs (Southcom), das in Lateinamerika und der Karibik operiert, gab am 19. Januar bekannt, dass Washington die Länder in der Region unter Druck gesetzt hat, die Ukraine zu bewaffnen.

Southcom möchte, dass die lateinamerikanischen Nationen „[ihre] russische Ausrüstung durch US-amerikanische Ausrüstung ersetzen – wenn diese Länder sie der Ukraine spenden wollen“, sagte Armeegeneralin Laura J. Richardson .

Aber die linken Führer Lateinamerikas haben sich geweigert, stattdessen Neutralität bewahrt und auf Frieden gedrängt.

Die sozialistischen Regierungen in Kuba, Venezuela und Nicaragua machten die NATO-Erweiterung und die Einmischung der USA für den Krieg in der Ukraine verantwortlich.

Mexikos fortschrittlicher Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bot Friedensgespräche zur Beendigung des Konflikts an.

Und die linken Regierungen in Bolivien und Honduras haben sich Brasilien, Argentinien und Kolumbien angeschlossen und sich geweigert, Teil des Stellvertreterkriegs zu sein.

Brasiliens Lula weigert sich, Panzermunition in die Ukraine zu schicken

Deutschland kündigte am 25. Januar an , dass es Panzer in die Ukraine entsenden würde , was eine deutliche Eskalation des NATO – Stellvertreterkriegs gegen Russland bedeuten würde .

Daraufhin forderte Berlin Brasilien auf, Panzermunition nach Kiew zu liefern. Aber der neu eingesetzte linke Präsident Lula da Silva lehnte dies ab.

Lula war Mitbegründer des BRICS-Blocks, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Er fordert seit langem eine multipolare Welt und unterstützt Süd-Süd-Kooperation und regionale Integration.

Lula hat westliche Regierungen angeprangert, weil sie die Gewalt in der Ukraine verstärkt haben, anstatt Friedensverhandlungen zu fördern.

Während seiner Präsidentschaftskampagne im Jahr 2022 kritisierte Lula das Weiße Haus und fragte: „Wie kann die größte Wirtschaftsmacht der Welt sagen, dass sie keine Milch für Kinder hat, nachdem Präsident Biden 40 Milliarden Dollar für den Kauf von Waffen für den Krieg in der Ukraine angekündigt hat?“.

In einem Interview mit dem Time Magazine im Mai 2022 wehrte sich Lula gegen die westliche Anti-Russland-Hysterie und wies darauf hin, dass der ukrainische Führer Wolodymyr Selenskyj „für den Krieg genauso verantwortlich ist wie Putin . Denn im Krieg gibt es nicht nur einen Schuldigen“.

„Wenn ich die Wahlen gewinne“, twitterte Lula im August, „werden wir uns um einen Dialog bemühen , um wieder Frieden zu schaffen. Wir sind an keiner Art von Krieg interessiert.“ „Die einzige Position, die Brasilien in Bezug auf die Ukraine-Russland-

Frage interessiert, ist der Frieden “, fügte er im Oktober hinzu. „Die Zeit des Krieges ist die Zeit der Zerstörung. Die Welt braucht Frieden, die Lösung des Klimaproblems und die Beendigung des Hungers.“

Kolumbiens Petro widersetzt sich Waffenlieferungen an die Ukraine

Kolumbiens erster linksgerichteter Präsident, Gustavo Petro , enthüllte, dass die Vereinigten Staaten auch sein Land unter Druck setzten, der Ukraine Waffen zu liefern. Aber er weigerte sich, dies zu tun, und drängte stattdessen auf Frieden.

In Kommentaren auf dem Gipfeltreffen der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) in Buenos Aires am 24. Januar wies Petro darauf hin, dass Kolumbien zuvor russische Militärausrüstung „für seine eigenen Zwecke im Land“ gekauft hatte.

Washington möchte, dass Bogotá diese russische Ausrüstung in die Ukraine schickt, aber Petro betonte, dass die Verfassung seines Landes internationalen Frieden fordert und daher diese Militärtechnologien „ in Kolumbien als Schrott bleiben werden “.

„Wir sind mit niemandem zusammen; Wir sind mit Frieden. Deshalb wird in diesem Konflikt keine Waffe eingesetzt“, erklärte Petro.

„Das Beste, was der Menschheit passieren kann, ist Frieden zwischen der Ukraine und Russland und nicht eine Verlängerung des Krieges“, twitterte der kolumbianische Präsident.

„Ich werde nicht dazu beitragen, einen Krieg zu verlängern“, beteuerte er und forderte „weder Invasionen noch Blockaden“.

Argentiniens Alberto Fernández sagt, Lateinamerika werde die Ukraine nicht bewaffnen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am 28. Januar Argentinien besucht. Dort bat er Präsident Alberto Fernández, militärisches Gerät in die Ukraine zu schicken.

Fernández lehnte ab und erklärte stattdessen auf einer Pressekonferenz nachdrücklich , dass „ Argentinien und andere lateinamerikanische Länder nicht planen, Waffen an die Ukraine oder andere Konfliktzonen zu liefern“.

Fernández kritisierte zwar Russland für den Einmarsch in die Ukraine, aber er forderte ein Ende des Krieges und drängte auf Frieden, nicht auf Eskalation.

Gefangen in Schulden in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar beim von den USA dominierten Internationalen Währungsfonds (IWF) hat die Regierung von Fernández Argentiniens Beziehungen zu China und Russland gestärkt und sich der Pekinger „Gürtel und Straße“-Initiative angeschlossen .

Argentinien beantragte den Beitritt zum erweiterten BRICS+-Block. Auf Einladung Chinas nahm es 2022 an den virtuellen BRICS-Gipfeln teil.

Ben Norton

Ben Norton ist Journalist, Autor und Filmemacher, dessen Arbeit sich hauptsächlich auf die US-Außenpolitik, den Nahen Osten und Bewegungen für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit konzentriert. Er lebt in New York City. Er produziert den politischen Podcast und die Videoshow Moderate Rebels , die er gemeinsam mit dem Redakteur und Gründer von The Grayzone, Max Blumenthal, moderiert. Bevor er zu The Grayzone kam, war Ben ein politischer Redakteur und Reporter für Salon und AlterNet sowie Mitarbeiter der Medienaufsichtsbehörde Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) und Produzent und Reporter für The Real News . Er hat freiberuflich für eine Vielzahl anderer Publikationen wie The Intercept gearbeitet .

