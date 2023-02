Antiimperialisten protestieren gegen das Andocken eines US-Kriegsschiffs im griechischen Hafen (peoplesdispatch.org)

Protest gegen das Anlegen eines US-Kriegsschiffs in Piräus, Griechenland, 4. Februar 2023.

Kommunisten standen an vorderster Front des antiimperialistischen Kampfes gegen die Beteiligung Griechenlands an NATO-geführten Manövern im Mittelmeerraum und in Osteuropa

Am Samstag, dem 4. Februar, protestierten Kommunisten und andere antiimperialistische Gruppen in Griechenland gegen das Andocken des amerikanischen Atomflugzeug-Superträgers USS George HW Bush (CVN-77).im Hafen von Piräus in Athen. Aktivisten der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) und der Kommunistischen Jugend Griechenlands (KNE) marschierten zum Alexandra-Platz in Pasalimani in der Nähe des Hafens und protestierten gegen das Andocken des Kriegsschiffs. Die Demonstranten forderten, dass die NATO „die griechischen Stützpunkte verlasse“ und forderten die von der konservativen Neuen Demokratie (ND) geführte griechische Regierung auf, sich nicht an imperialistischen Interventionen unter Führung der NATO zu beteiligen. Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments (MdEP) der KKE Kostas Papadakis, der KKE-Generalsekretär Nikos Abatielos und der Präsident des griechischen Komitees für internationale Entspannung und Frieden (EEDYE) Stavros Tassos gehörten zu denen, die an dem Protestmarsch teilnahmen .

Griechenland ist zu einem wichtigen Verbündeten bei den Militärmanövern der NATO im Mittelmeerraum und in Osteuropa geworden. Im Mai 2022 überarbeitete und verlängerte die Regierung ihr bilaterales Verteidigungskooperationsabkommen mit den USA, das den USA weiterhin Zugang zu Militärbasen in Griechenland gewährt. Der Schritt führte zu weit verbreiteten Protesten von antiimperialistischen Teilen des Landes. Als Teil des Abkommens erhält das US-Militär bis Ende 2028 fortgesetzten und erweiterten Zugang zu fünf griechischen Häfen – Piräus, Thessaloniki, Alexandroupolis, Volos und Kavala.

Die griechische Arbeiterklasse hat in der Vergangenheit gegen das Anlegen mehrerer NATO-Fregatten in diesen Häfen protestiert. Sie haben auch gegen den Transfer von Waffen und Munition in die Ukraine durch Griechenland protestiert und die Komplizenschaft der Regierung bei der Verschärfung des andauernden NATO-Russland-Krieges in der Ukraine angeprangert.

Laut einem Bericht von 902.gr befindet sich der atomgetriebene US-Flugzeugträger USS George HW Bush seit September letzten Jahres im Mittelmeer und erreichte am Freitag, den 3. Februar, den Hafen von Piräus. Das Schiff besuchte auch den griechischen Hafen von Piräus Souda im vergangenen Oktober.

Bei einer Rede vor der Protestkundgebung am Samstag sagte KNE-Führer Nikos Abatielos : „Niemand kann so tun, als ob nichts passierte, wenn im Hafen von Piräus, in der gesamten Ägäis, NATO-Schiffe anhalten und sich darauf vorbereiten setzen ihre mörderischen Pläne um. Wir sind hier, um zu erklären, dass Imperialisten in Piräus unerwünscht sind.“

Abatielos fügte hinzu, dass „die NATO keine nationalen Grenzen anerkennt, sie behandelt die Ägäis als ein Feld für den Einsatz ihrer Streitkräfte … Darüber hinaus sprechen die NATO und ihre Unterstützer von ‚NATO-Territorium‘, was einen Eingriff in die Souveränität darstellt, der von der NATO beschlagnahmt wird Mitarbeiter dieser mörderischen Allianz.“

