Vergessene Geschichte: China als Zufluchtsort für Juden während des Holocaust. Während die meisten Länder Juden, die vor der Verfolgung durch die Nazis flohen, einen sicheren Hafen verweigerten, öffnete China seine Türen – Von KJ Noh (asiatimes.com)

Der 27. Januar ist der Holocaust-Gedenktag, an dem an das Datum erinnert wird, an dem Auschwitz 1945 von der Roten Armee befreit wurde.

Im aktuellen historischen Moment ist es auch wichtig, sich an einen anderen Teil dieser Geschichte zu erinnern.

1938, Anfang Juli, trafen sich die Vertreter von 32 Ländern in Évian-les-Bains, Frankreich, um zu entscheiden, ob jüdische Flüchtlinge aus Nazideutschland aufgenommen werden sollten.

Die Juden waren bereits durch die Nürnberger Gesetze entbürgert und als „Staatsfeinde“ bezeichnet worden. Zu ihrer ewigen Schande weigerten sich die meisten teilnehmenden Länder, weil sie nicht wollten, wie der US-Vertreter es ausdrückte, „ein jüdisches Problem“ in ihre eigenen Länder zu importieren.

Nur die winzige Dominikanische Republik erklärte sich bereit, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. (Gelehrte weisen darauf hin, dass zionistische Führer wie David Ben-Gurion den Evian-Prozess nicht unterstützten, um die Migration nach Palästina zu erzwingen.) Auch 1943, auf der Bermuda-Konferenz, verweigerten die USA und Großbritannien die Einreise von Juden.

Am 13. Mai 1939 bestiegen mehr als 900 verzweifelte jüdische Passagiere die St. Louis von Hamburg nach Kuba, wo den meisten die Einreise verweigert wurde. Sie gingen dann nach Miami, wo ihnen erneut die Einreise verweigert wurde. Auch Kanada wies sie ab. Sie kehrten schließlich nach Europa zurück, wo Hunderte von ihnen im Holocaust umkamen.

Die Welt wurde im Wesentlichen in zwei Teile gespalten: Länder, die jüdische Menschen hinaustrieben, und Länder, die sich weigerten, sie hereinzulassen.

Es ist auch eine Tatsache, dass China während dieser schrecklichen Zeit zum einzigen Ort auf dem Planeten wurde, der fliehenden Juden ununterbrochene, offene und bedingungslose Zuflucht gewährte.

Historische jüdische Beziehungen zu China

Dies war kein zufälliger Zufall der Geschichte, sondern ein Ergebnis der langen kulturellen Traditionen Chinas: Bereits im 19. und 20. Jahrhundert gab es in Tianjin, Shanghai und Harbin lebendige jüdische Emigrantengemeinden.

Aber schon vorher, seit mehr als 1.300 Jahren, hatten Handelsjuden in China gehandelt und sich dort niedergelassen, und Synagogengemeinschaften waren in allen großen Hafenstädten Chinas gegründet worden, darunter Hangzhou, Ningbo, Yangzhou, Ningxia, Guangzhou, Peking, Quanzhou, Nanjing, Xian, Luoyang und Kaifeng.

Sieben chinesische Familiennamen können auch jüdisch sein, Ai (艾), Shi (石), Gao (高), Jin (金), Li (李), Zhang (張) und Zhao (趙); Jin und Shi sind natürlich chinesische Übersetzungen von „Gold“ und „Stein“.

Diese jüdischen Gemeinden heirateten auch freiwillig mit muslimischen Gemeinden, die ebenfalls eine große, ungehinderte und offene Präsenz in China hatten, zum Erstaunen der frühen westlichen Beobachter.

Tatsächlich ist es keine Übertreibung zu sagen, dass China als Zivilisationsstaat Pionierarbeit für die Konzepte von Vielfalt, Inklusion und ökumenischer, multireligiöser Toleranz und Harmonie geleistet hat – abgeleitet von seinen konfuzianischen, neokonfuzianischen, buddhistischen, taoistischen und mohistischen Traditionen .

Insbesondere das Mohismus-Konzept von Jian Ai („inklusive/universelle Fürsorge“: 兼愛) plädiert für eine inklusive Fürsorge und universelle Liebe, basierend auf dem Grundgedanken der Menschheit als eine große Familie. Dies war zu einer Zeit, als europäische Christen Juden gnadenlos gewalttätigen Pogromen aussetzten und Muslime massenhaft abschlachteten.

Der verstorbene Harvard-Historiker Simon Schama hat den Gegensatz in seinem Buch Belonging: The Story of the Jews 1492-1900 prägnant beschrieben :

„Die missliche Lage der Juden in weiten Teilen der übrigen Welt zu überblicken, bedeutet, sich darüber zu wundern, was der Kaifeng-Gemeinde entgangen ist.

„In China wurden Juden keiner Gewalt und Verfolgung ausgesetzt, nicht als Gottesmörder dämonisiert. Ihre Synagogen wurden nicht von Konversionsansprachen heimgesucht. Sie wurden weder physisch von Nichtjuden getrennt noch gezwungen, erniedrigende Formen der Identifikation auf ihrer Kleidung zu tragen. „Sie wurden nicht in die verachtetsten und verletzlichsten Berufe gezwungen, nicht als gierig und rachsüchtig stigmatisiert und weder als räuberische Monster noch als erbärmliche Opfer dargestellt.“

Diese inklusive Fürsorge spiegelte sich während des Holocaust auch in den individuellen Aktionen von Ho Feng-Shan wider, dem chinesischen Generalkonsul in Wien, der dafür bekannt ist, Tausende von Visa an Juden in Österreich ausgestellt zu haben. Dies ermöglichte es den Juden, das Land zu verlassen (ob sie nach China gingen oder nicht), und rettete so unzählige Leben.

Es ist bekannt, dass Ho seine Taten zu Lebzeiten nie veröffentlicht hat, und die Anerkennung wurde erst nach seinem Tod durch die Aussagen von Überlebenden und den Nachkommen von Überlebenden verliehen.

Seine Enkelin erklärte diese Bescheidenheit als die Einstellung ihres Großvaters, dass dies ein unauffälliges, erwartetes Verhalten eines jeden Menschen sei, „etwas, das jeder in seiner Position hätte tun sollen“. Er wird manchmal als „chinesischer Schindler“ bezeichnet.

Shanghai selbst war laut Courtney Lichterman ein echter Zufluchtsort für Juden:

„Shanghai – bereits Heimat von einigen tausend jüdischen Einwanderern, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts langsam ankamen, um geschäftlich zu arbeiten oder später der Russischen Revolution zu entkommen – benötigte nicht nur keine Visa für die Einreise, sondern stellte sie bereitwillig an die Suchenden aus. Sie bekamen also Asyl. In vielen Fällen wurden neu angekommene Einwanderer nicht einmal aufgefordert, ihre Pässe vorzuzeigen. „Erst 1939 wurden jüdischen Einwanderern Beschränkungen auferlegt, die nach Shanghai kamen, und selbst dann wurden diese Beschränkungen nicht von den Chinesen beschlossen, sondern von dem Zusammenschluss ausländischer Mächte, die die Stadt zu dieser Zeit kontrollierten. Dieses Gremium, das sowohl aus Westlern als auch aus Japanern bestand, die den Zustrom von Juden einschränken wollten, entschied, dass jeder mit einem „J“ in seinem Pass nun im Voraus eine Landeerlaubnis beantragen müsse …. „Dennoch haben viele der Einwohner von Shanghai trotz ihrer eigenen Schwierigkeiten ihre neuen Nachbarn willkommen geheißen und das Wenige geteilt, das sie hatten, sei es eine Unterkunft, medizinische Versorgung oder einfach nur Freundlichkeit. „Mit dieser Unterstützung begannen jüdische Flüchtlinge nach und nach, sich in ihrem neuen Land ein Leben aufzubauen, und bald war die Verbreitung von Unternehmen in jüdischem Besitz so groß, dass das Hongkou-Gebiet als ‚Klein-Wien‘ bekannt wurde. „Wie ihre chinesischen Nachbarn haben sie ihr Bestes gegeben, um unter schwierigen Umständen zu überleben. Sie gründeten Zeitungen, Synagogen, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Schulen, Friedhöfe, Zünfte, Vereine und sogar Schönheitswettbewerbe. Sie praktizierten Medizin, gründeten Krankenhäuser, heirateten, bekamen Babys und hielten Bar- und Bat-Mizwas ab. Sie lernten, in Kohleöfen zu kochen und mit Straßenverkäufern zu feilschen.“

Schließlich fanden 20.000 Juden Zuflucht in Shanghai

„‚Wenn die [Menschen in Shanghai] nicht so tolerant gewesen wären, wäre unser Leben miserabel gewesen‘, wird Moses [ein jüdischer Flüchtling aus Shanghai] zitiert. „Wenn ein Jude in Europa entkam, musste er oder sie untertauchen, und hier in Shanghai konnten wir tanzen und beten und Geschäfte machen.“ „Eine solche Kameradschaft war der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Geistes der jüdischen Gemeinde in Shanghai, von denen viele Familien in Europa immer noch in Todesgefahr hatten. Zu einer Zeit, als hoffnungsvolle Unternehmer aus aller Welt, die reich werden wollten, Shanghai von einem bescheidenen Fischerdorf in die fünftgrößte Stadt der Welt verwandelt hatten, bot Tilanqiao jüdischen Flüchtlingen keinen Reichtum oder Luxus, sondern etwas viel Wertvolleres: Sicherheit. ”

Während die USA versuchen, die Welt mental auf einen Krieg gegen China vorzubereiten, indem sie einen Strom von Lügen, Verleumdungen und Propaganda gegen die chinesischen Völker und die chinesische Regierung einsetzen – dass die Chinesen eine Bedrohung für die Welt und die globale Ordnung darstellen; dass sie „Völkermord“ an Muslimen begehen – es ist wichtig, sich an diese kritische Geschichte zu erinnern.

Diese Verleumdungen werden durch die Tatsachen vor Ort kategorisch widerlegt: Uiguren, Tibeter und die anderen 53 ethnischen Minderheiten sind blühende, stolze Erben ihrer eigenen Geschichte und Kultur, auch wenn ihnen eine Vertretung gegeben wird, um als gleichberechtigte, geschätzte und respektierte Akteure teilzunehmen in der kollektiven Entwicklung eines prosperierenden multiethnischen Zivilisationsstaates.

Dieses Projekt selbst gründet in jahrtausendelangen Traditionen multireligiöser/multiethnischer Koexistenz, Inklusivität und universeller Fürsorge, die in der sozialistischen Massenlinie „Dem Volk dienen“ – allen Menschen – dialektisch bis in die Gegenwart fortgeführt werden eine Schicksalsgemeinschaft für die ganze Menschheit schaffen.

KJ Noh ist Journalist, politischer Analyst, Autor und Lehrer, der sich auf die Geopolitik des asiatisch-pazifischen Raums spezialisiert hat.

