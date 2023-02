Veranstalter der prorussischen Autokorsos gegen Waffenlieferungen an die Ukraine – „Wir haben die Not der Menschen im Donbass mit eigenen Augen gesehen.“

Mit ihren friedlichen Protestaktionen in Nordrhein-Westfalen wollten Elena und Max bereits Ende des vergangenen Jahres ein Zeichen gegen die deutschen Waffenlieferungen an Kiew setzen.



Die beiden haben den Donbass besucht und die Not der Menschen im Donbass mit eigenen Augen gesehen. „Danach können wir wirklich beurteilen, dass die Situation durch deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine nur erschwert wird und dass Deutschland somit friedliche Zivilisten vernichtet.“

