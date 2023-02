Der 185 Milliarden Dollar schwere russische Staatsfonds könnte schon bald sein gesamtes Vermögen in Gold und die chinesische Währung Renminbi anlegen. Das Finanzministerium gab grünes Licht für den Strategiewechsel.

