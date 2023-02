Am Samstag, den 4. Februar, versammelten sich Aktivisten vor der britischen Botschaft in Dublin, um gegen die Rolle Großbritanniens bei der Sabotage der Friedensverhandlungen im vergangenen Jahr, die Verlängerung des Krieges durch massive Waffenlieferungen, die aktive Beteiligung britischer Militärangehöriger an den Kämpfen in der Ukraine und die jahrelange Ausbildung und Bewaffnung banderitischer Nazibataillone sowie die Vertuschung ihrer schrecklichen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Donbass und anderen russischsprachigen Teilen der Ukraine zu protestieren.

Die Organisatoren der Aktion, die Irish Truth and Neutrality Alliance, erklärten:

„BEENDEN SIE DEN KRIEG IN DER UKRAINE, BLEIBEN SIE NEUTRAL

„Der Krieg dauert nun schon seit fast einem Jahr an. Der Krieg ist das direkte und bewusste Ergebnis des Scheiterns der Umsetzung des Minsker Abkommens und der Osterweiterung der NATO.

„Großbritannien und die NATO spielten dabei eine Schlüsselrolle und haben seitdem immer wieder die eine stärkere Verwicklung in den Konflikt, die Bewaffnung einer Seite und die Sabotage von sabotieren jegliche Bemühungen um Friedensverhandlungen, verschärfen die Spannungen und riskieren einen regelrechten Krieg, der uns alle verbrennen wird, nicht nur Kiew oder Moskau.

„Irland ist daran mitschuldig. Wir haben zu diesem Protest vor der britischen Botschaft aufgerufen, weil der Krieg in der Ukraine immer weiter eskaliert und Großbritannien dabei eine wichtige Rolle spielt, wie die jüngste Entscheidung zeigt, mehr Challenger Panzer an die rechtsextreme Regierung zu schicken. Challenger-Panzer an das rechtsextreme Regime in der Ukraine.

„Seit Beginn des Krieges hat die irische Regierung uns auf eine Vollmitgliedschaft in der NATO zubewegt, Sanktionen verhängt und sich an der Ausbildung der am Krieg beteiligten Truppen beteiligt. Die irische Neutralität wurde bereits durch die Nutzung des Flughafens Shannon durch US-Truppen verletzt.

„Jetzt will die irische Regierung, dass wir uns an einem ausländischen Konflikt beteiligen. Als Teil ihres Engagements für den Krieg hat die Regierung zugestimmt, eine unbegrenzte Anzahl ukrainischer Flüchtlinge aufzunehmen. Wir sind NICHT dagegen, dass Flüchtlinge nach Irland kommen, aber die Lösung für ihre Notlage ist Frieden, nicht noch mehr Krieg. Sie tragen keine Schuld am Krieg, das liegt bei allen beteiligten Parteien, einschließlich Großbritannien, den USA und allen Mitgliedern der

NATO.

„Frieden bedeutet, die Menschen in der Ukraine zu respektieren, aber auch das Recht der Menschen im Donbass und auf der Krim zu respektieren, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Die Krim wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Ukraine eingegliedert.

„Die Menschen im Donbass wollten ursprünglich mehr Autonomie und Respekt für ihre Kultur im Rahmen des Minsker Abkommens. Die Nichtumsetzung, die Sabotage des Abkommens durch Großbritannien und andere sowie acht Jahre lang andauernde Angriffe der ukrainischen Streitkräfte haben die Menschen im Donbass dazu gebracht, ihre Unabhängigkeit zu fordern, und das muss respektiert werden.

„Das Drängen auf einen NATO-Beitritt wurde von einer unerbittlichen Kampagne in den irischen Medien begleitet, bei der Journalisten offen den Krieg befürworteten und sogar das Asow-Bataillon lobten, während sie alle ihre Verbrechen übersahen. Die Berichterstattung ist einseitig, und abweichenden Stimmen wird wenig bis gar kein Raum gegeben.

„Dies geschieht zu einer Zeit, in der sich die irische Regierung an der Blockade von Medienquellen beteiligt, die ihrer Position kritisch gegenüberstehen. Während die kriegsbefürwortenden offiziellen Medien der europäischen Regierungen und der ukrainischen Regierung ungehinderten Zugang zum Äther haben, ist Russia Today in den meisten europäischen Ländern blockiert. Andere nichtstaatliche kritische Stimmen werden in den sozialen Medien und durch den Einsatz von Algorithmen zensiert, um ihre Artikel vor der breiten Öffentlichkeit zu verbergen.

„Wir fordern die Aufhebung der realen und auch faktischen Zensur in den Medien. Wir fordern die irische Regierung auf, ihre Unterstützung für den Krieg einzustellen und sich stattdessen jetzt für Friedensgespräche einzusetzen. Wir fordern einen klaren Rückzug aus unserer Beteiligung an der NATO und am Krieg. Es gibt keine humanitären Trainingsübungen. Die gesamte militärische Ausbildung ist auf den Krieg ausgerichtet, auch die Minenräumung.

„Das irische Volk zahlt einen hohen Preis für die Beteiligung am Krieg, und die Menschen in der Ukraine und in Russland zahlen dafür mit ihrem Blut. Es ist Zeit für Frieden.

„Nein zum Krieg, Nein zur NATO!“

