Heute hat die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) einen Strafantrag gegen die kriegstreibende deutsche Aussenministerin gestellt beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe

In der Hoffnung auf einen Erfolg der Strafanzeige wird es langsam Zeit, dass dieser furchtbaren Kriegstreiberin das Handwerk gelegt wird.

also bitte unterschreiben falls noch nicht geschehen… und weit verbreiten…

Heute hat die Deutsche Kommunistische Partei einen Strafantrag gestellt

Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer,



wie angekündigt haben wir heute auch die Strafanzeige gegen Frau Baerbock zum Generalbundesanwalt nach Karlsruhe versendet.

Es aht etwas gedauert, aber befreundete Juristinnen und Juristen haben sich bei der Ausarbeitung große Mühe gegeben. Wir werden den Text des Strafantrags in den nächsten Tagen veröffentlichen.



Jetzt bitten wir Sie darum, als Unterstützung für diese Anzeige, weiter für die Petition zu werben. Senden Sie einfach den Link an Freunde und Bekannte – es ist oft durchaus überraschend, wer alles sagt, dass diese kriegstreibende Außenministerin gestoppt werden muss.



Hier der Link zum Versenden:



www.openpetition.de/petition/online/baerbock-muss-weg



Viele Grüße

Ihr



Patrik Köbele Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

