Einladung zum Aufstehen Stammtisch am 13. Februar um 19 Uhr im Anti-War-Café, Rochstr.3, 10178 Berlin (Mitte) S-Bahn Hackescher Markt

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter von Aufstehen,

es ist wieder soweit: turnusmäßig (2. Montag im Monat) treffen wir uns wieder zum Aufstehen-Stammtisch.

Allerdings hatten wir das letzte Mal beschlossen, ausnahmsweise und einmalig uns aus einem ganz bestimmten Anlass, zu treffen. Heiner, unser Mitstreiter von Aufstehen, der das Anti-War-Café in Mitte betreibt, wurde angezeigt und zu einer erheblichen Geldstrafe verurteilt wegen seiner Rede, die er am 22.Juni am Sowjetischen Ehrenmal bei einer Gedenkveranstaltung der Friko anlässlich des Jahrestages des deutsche Überfalls auf die Sowjetunion gehalten hat. Unabhängig davon, ob wir Heiners Rede in allen Punkten gutheißen oder seine Meinung teilen, sollten wir gegen dieses strafrechtliche Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit protestieren. Seine Rede findet ihr hier.



Aus Solidarität mit Heiner wollen wir unser nächstes Treffen im Anti-War-Café stattfinden lassen.

Wir treffen uns also



am 13.02.2023 um 19:00 Uhr

im Anti-War-Café, Rochstr.3, 10178 Berlin (Mitte) S-Bahn Hackescher Markt

Selbstverständlich stehen dann friedenspolitische und Demokratie-bezogene Gespräche im Mittelpunkt.

Bis dann am Montag

i. A. von Gabi und Evelin

Eckhard Dietz (Verwaltung der Verteiler)

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related