Von Elena Karajewa



Auf 14 deutsche Panzer folgen in einer zweiten Tranche 88. „14/88“ ist eine unter Neonazis weltweit bekannte Chiffre, die den Hitlergruß ersetzt. Grüßt die Bundesregierung damit Gesinnungsgenossen in der Ukraine? Nicht nur der auffällige Code zeigt: Die Enkel-Generation deutscher Eliten ist vom Rachedurst für die Niederlage ihrer Großväter getrieben.

Wie nun bekannt wurde, hat das Bundeskanzleramt in Berlin am Freitag neben der Lieferung von 14 Leopard-2-Panzern an die Ukraine (diese Entscheidung wurde bereits am 25. Januar getroffen) die Lieferung von weiteren 88 Leopard-1-Panzern angekündigt, die angeblich aus „Reserven“ stammen.

„14/88“ – Olaf Scholz grüßt die Neonazis der Ukraine

Das entnazifizierte (bis auf die letzte, wie uns seit Jahrzehnten eingeredet wird, SS-„Rune“ auf der schwarzen Uniform) wiedervereinigte Deutschland erweist sich damit als nicht wirklich entnazifiziert. Als überhaupt nicht entnazifiziert, um genau zu sein.

Hier weiterlesen:https://meinungsfreiheit.rtde.life/meinung/161991-deutsche-panzerlieferungen-an-ukraine-sind/

